Team K: 3 neue Gesichter

Auf der Liste des Team K für die Landtagswahlen kandidieren die Rechtsmedizinerin Dr. Barbara Avesani, der Energieexperte Gianguido Piani und der Steuer- und Wirtschaftsberater Mauro Mongelli.„Es erfüllt uns mit Stolz, dass wir so hoch professionelle und erfahrene Kandidaten präsentieren können, die über eine Fülle von Kompetenzen verfügen, die für die Aufgaben als Abgeordnete des Landtages, sowie für die Bewältigung der Herausforderungen in einer immer komplexeren Welt, sehr wichtig sind“, erklären die beiden Spitzenkandidaten Paul Köllensperger und Maria Elisabeth Rieder. „Wir freuen uns, sie in unserem Team zu haben, für diese Wahlen und um gemeinsam eine ernsthafte Sachpolitik machen zu können.“