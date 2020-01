Treffen mit JVP-Landesobmann Stefan Schnöll

„Mit dem Land Salzburg tauschen wir uns immer wieder zu den unterschiedlichsten Bereichen aus, sei es über gemeinsame Initiativen, über Jugendpolitik oder über die Mobilität. Ein solcher Dialog tut gut. Insbesondere wenn er mit einer jungen Politikergeneration geführt wird“ betont Parteiobmann und Landesrat Philipp Achammer.





„Ein reger Austausch mit Jugendorganisationen von Parteien in anderen europäischen Ländern ist uns sehr wichtig, man lernt viele junge engagierte Leute kennen und kann von Erfahrungen anderer profitieren. Insbesondere aber ist uns der Austausch mit unseren Freunden aus der Jungen Volkspartei in Österreich ein großes Anliegen. Es freut uns, dass wir durch regelmäßigen Kontakt die Zusammenarbeit aufrechterhalten und uns zu wichtigen gemeinsamen Themen absprechen können“, so Dominik Oberstaller und sein Stellvertreter Benjamin Reckla.

