Truden: Michael Epp bleibt Bürgermeister

Neben dem alten und neuen Bürgermeister Michael Epp stellten sich zahlreiche SVP-Mitglieder des Gemeinderats für das höchste Amt zur Verfügung.Die zweite Liste in Truden, Abete, stellte hingegen keinen Bürgermeister-Kandidaten.Von den 833 Wahlberechtigten gaben 71,55 Prozent ihre Stimme ab.Bei den Gemeinderatswahlen 2015 gingen 8 Sitze an die SVP, 5 Sitze an die Bürgerliste Truden – die in diesem Jahr nicht mehr antrat - und 2 Sitze an die Liste Abete.

stol