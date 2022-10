Türen zu bei Heizung und Klimaanlage

„Offene Türen können von der Bevölkerung in Zeiten wie diesen nicht nachvollzogen werden“

Zustimmung vom hds

„Ziel ist es, unnötigen Energieverbrauch der Handelsbetriebe durch offene Geschäftstüren während der Heiz- und Kühlperiode zu vermeiden“, sagte am Dienstag der Landeshauptmann. Dazu müssen die Geschäftstüren im Winter, wenn die Läden beheizt, und im Sommer, wenn diese klimatisiert werden, geschlossen bleiben.Eine Ausnahme bilden Eingangstüren, an denen zur Reduzierung der Energieverluste eine Luftschleieranlage, also eine Anlage zur Verhinderung von Luftaustausch zwischen Raumluft und Außenluft, in Betrieb ist. Dies gilt einheitlich fürs ganze Land. „Offene Türen können von der Bevölkerung in Zeiten wie diesen nicht nachvollzogen werden“, meint Landesrat Giuliano Vettorato.Zustimmung kommt vom Handels- und Dienstleistungsverband (hds). Dieser hatte Ausnahmen für denkmalgeschützte Immobilien gefordert, wo bauliche Eingriffe für automatische Türen oft nicht möglich sind. „Und diese sind im Reglement vorgesehen“, sagt hds-Präsident Philipp Moser.Derzeit werden die Ladentüren aber wohl wegen der hohen Strompreise zubleiben und weniger wegen des Reglements. Um den Betrieben entgegenzukommen, greift es in 18 Monaten. Bis dahin haben Beriebe Zeit, Anpassungen vorzunehmen oder Türen anzubringen, wo (noch) keine sind.