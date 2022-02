Ukraine: „Bürger, neutralisiert die Eindringlinge mit Molotow-Flaschen“

Die russischen Truppen dringen immer weiter ins Zentrum der ukrainischen Hauptstadt Kiew vor. Laut internationalen Medien sind bereits Schüsse in der Nähe von Regierungsgebäuden gefallen. Auch sollen Panzer der Z-Einheit der russischen Armee ohne Abzeichen in das Stadtzentrum vorgedrungen sein, wo es immer wieder zu Explosionen kommt.Kiew bereit sich auf einen Einmarsch der russischen Truppen vor und befürchtet einen „großen Panzerangriff“, heißt es von ranghohen Regierungsvertretern.Indes ermutigt die ukrainische Regierung in den sozialen Medien die Bevölkerung zum Widerstand, um die Besatzer abzuwehren: „Bürger, neutralisiert die Eindringlinge mit Molotow-Flaschen“, heißt es in den sozialen Medien. „Seien Sie vorsichtig und verlassen Sie Ihre Häuser nicht“, lautet es auf den Twitter-Konten des Verteidigungs- und des Innenministeriums.„Dies könnte der schwierigste Tag des Krieges werden„, sagte ein Berater des ukrainischen Innenministers, der von ukrainischen Medien zitiert wurde. Anton Heraschtschenko fügte hinzu, dass die Verteidiger Kiews „mit Panzerabwehrraketen bereitstehen, die von ausländischen Verbündeten bereitgestellt werden“.

