„Ukraine kann diesen Krieg gewinnen“ – „Nukleare Bedrohung ernst nehmen“

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg - Foto: © ANSA / OLIVIER HOSLET / STF

Die USA sichern der Ukraine weitere Hilfen zu und Großbritannien schätzt, dass Moskau möglicherweise ein Drittel seiner Truppen verloren hat. Dies sind die jüngsten Zahlen, die beim Außenminister-Treffen in Berlin am Sonntag besprochen wurde. Unterdessen kündigte Finnland den Beitritt zur NATO an.„Russland erreicht seine Ziele nicht und die Ukraine kann diesen Krieg gewinnen“, sagte Stoltenberg. Die NATO sei zudem stärker und geeinter denn je, so der NATO-Generalsekretär, der per Video zugeschaltet war.Die finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin sagte zur Entscheidung, der NATO beitreten zu wollen, dass „wir diese Entscheidung nicht getroffen hätten, wenn wir nicht der Meinung wären, dass sie unsere nationale Sicherheit stärken würde: Wir halten sie für die richtige Entscheidung“, so Marin.Die nukleare Bedrohung sei sehr ernst und könne nicht auf eine bestimmte Region beschränkt werden, wenn man über Atomwaffen spreche, sagte die finnische Ministerpräsidentin. Sie betonte auch, dass die Entscheidung, gemeinsam mit Schweden der NATO beizutreten, „den gesamten Ostseeraum beeinflussen und die Fähigkeiten aller Länder zur Selbstverteidigung sowie die NATO stärken wird“.Was Karl Habsburg-Lothringen zum Kriegsgeschehen sagt, über die Gefahr eines Atomkriegs und über den Umstand, dass wir seiner Ansicht nach am Beginn des dritten Weltkriegs stehen, lesen Sie hier.