Minister: „Umsiedlung ganzer Bären-Gruppen ins Ausland überprüfen“

Nach dem tödlichen Bärenangriff auf Andrea Papi (26) im Trentino geht die Debatte weiter. Nun hat sich auch Umweltminister Gilberto Pichetto in die Diskussion eingeschaltet. „Als Minister habe ich eine lenkende Funktion, die sich nur auf wissenschaftliche Gutachten der ISPRA gründet“, sagt er.Die Tötung eines Problembären wie „JJ4“ sei aber keinesfalls als „Rache“ anzusehen, sagte der Minister in Richtung extremer Tierschützer.„Im Trentino sind die über 100 Bären zu einem Problem für die Bürger geworden“ so Pichetto. Immer wieder kam es zu Angriffen. Der letzte von ihnen endete tödlich. Eine Umsiedlung von ganzen Bären-Gruppen ins Ausland müsse daher ernsthaft in Betracht gezogen werden.