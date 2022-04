Ungarns manipulierte Wahl Ungarns manipulierte Wahl

Bálint Magyar ist ehemaliger ungarischer Bildungsminister und Research Fellow am Democracy Institute der Central European University in Budapest. Bálint Madlovics ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Democracy Institute der Central European University in Budapest. In folgendem Text zeigen sie auf, warum in Ungarn die Wiederwahl Viktor Orbáns nicht als frei und fair bezeichnet werden kann.