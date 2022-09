Unterberger: „Unterstützung dieser Regierung kommt nicht in Frage“

Julia Unterberger: Ich bin zufrieden. Man kann sich nicht viel mehr erwarten, wenn deutsche Parteien antreten, die bei der letzten Wahl nicht angetreten sind, die Partei insgesamt ein bisschen verliert und wenn der Vinschgau beleidigt ist oder nicht glücklich darüber, dass er keinen Vertreter mehr in Rom hat. Unter all diesen Umständen bin ich eigentlich schon recht zufrieden.Unterberger: Ja, ich glaube, dass im Vinschgau einige so reagiert haben und einfach nicht zur Wahl gegangen sind, weil sie ihren Unmut über die Abwahl ihres Vertreters in den Vorwahlen zum Ausdruck bringen wollten.Unterberger: Es wird sicher eine schwierige Zeit, wir werden mit allen sprechen. Aber eine Unterstützung dieser Regierung kommt für die SVP nicht in Frage. Wir werden sicher nicht einer Mitte-Rechts-Regierung mit den „Fratelli d'Italia“ an der Spitze das Vertrauen aussprechen.