Urlaub auf dem Bauernhof: Nein zum Camping, zumindest vorerst

Am Mittwoch stand der Gesetzentwurf zum Agri-Camping, eingebracht von Peter Faistnauer (PFS) auf der Tagesordnung. Er wurde jedoch mit knapper Mehrheit abgelehnt.Doch noch ist die Sache nicht gegessen: Zum einen hat der Rat der Gemeinden in seinem Gutachten empfohlen, dass das Agri-Camping im Rahmen des Landestourismus-Entwickungskonzeptes (LTEK) geregelt werden sollte und die einzelnen Gemeinden darüber entscheiden sollten, ob sie auf ihrem Gebiet Agri-Camping zulassen oder nicht. Im Zuge der Arbeiten zum LTEK soll zunächst aber Bestand und Bedarf an Campingplätzen erhoben werden.Zum anderen wurde mit Kommissionspräsident Franz Locher am Mittwoch ein Lokalaugenschein im Trentino vereinbart, um zu sehen, wie Agri-Camping dort in der Praxis gehandhabt wird.