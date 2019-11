Van der Bellen mit der Bahn unterwegs nach Meran

Der österreichische Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird, wie berichtet, an der Feier zu „50 Jahre Südtirol Paket“ auf Schloss Tirol teilnehmen. Am Freitagnachmittag machte er sich bereits auf den Weg nach Südtirol. Und zwar per Zug.