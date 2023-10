Vergünstigte Zugtickets für Anreise zu den Landtagswahlen

Wer außerhalb Südtirols wohnt und bei den Landtagswahlen am 22. Oktober mit dem Zug zu den Wahlen anreist, kann beim Ticketpreis bis zu 70 Prozent einsparen. Darauf weist das Mobilitätsressort hin.Beim Kauf von Fahrkarten für Hin- und Rückfahrt mit der Bahn gibt es einen ermäßigten Preis, und zwar minus 60 Prozent im Regionalverkehr und bis zu 70 Prozent im Fernverkehr, für Personen, die zum Wählen nach Südtirol kommen, und zwar für Fahrten auf Staatsgebiet. Das Angebot gilt sowohl für Italo als auch für Trenitalia und bei Trenitalia sowohl für Regional- als auch für Fernverkehrszüge wie Frecce, Intercity und Intercity Notte.Nutzen können die vergünstigten Fahrten alle Wahlberechtigten, die ihren Wohnsitz außerhalb ihrer Wohngemeinde haben (z. B. Studierende) und sich zur Ausübung ihres Wahlrechts in ihre Wohngemeinde begeben.Für die Italo-Züge gibt es die ermäßigten Tickets online unter: Italotreno.it. An Bord des Zuges ist dem Bahnpersonal bei einer Kontrolle ein Ausweisdokument und ein Wahlausweis beziehungsweise eine Eigenerklärung vorzulegen.Die ermäßigten Tickets für die Trenitalia-Züge können an allen Fahrkartenschaltern und in den autorisierten Verkaufsstellen gegen Vorlage eines Ausweises und eines Wahlausweises oder einer Eigenerklärung gekauft werden.