Vertagter Bettenstopp und Ärger um Wohnbauförderung

Landesrat Arnold Schuler (links) und der Präsident des Gemeindenverbandes Andreas Schatzer.

Eigentlich hätten im Rat der Gemeinden gestern Nägel mit Köpfen gemacht werden sollen. Erneut befasste sich das Gremium mit dem von Landesrat Arnold Schuler vorgelegten Tourismusentwicklungskonzept. Dieses soll bekanntlich im Omnibus gesetzlich verankert werden. Positives Gutachten gab es aus dem Rat der Gemeinden aber auch gestern keines. „Wir haben nur kurz diskutiert und dann auf kommenden Freitag vertagt“, sagt Gemeindenchef Andreas Schatzer. „Immerhin haben auch wir noch unsere Aufgaben zu erledigen.“wartet Landesrat Schuler nach wie vor auf einen Vorschlag seitens der Arbeitsgruppe der Bürgermeister. „Bis nächsten Freitag werden wir unsere Vorschläge vorlegen“, ist Schatzer überzeugt. Dann werden auch Landeshauptmann Arno Kompatscher und Landesrat Schuler mit am Tisch sitzen. Jene Bürgermeister, die mit dem vorgelegten Konzept Bauchweh haben, befürchten, dass dieses dann einfach durchgeboxt werden könnte.Dabei war bei einem Treffen der Arbeitsgruppe der Bürgermeister mit HGV, Bauernbund und Privatzimmervermietern am Dienstag klar zum Ausdruck gekommen, dass die vorgesehene Bettenerhebung durch die Gemeinden ein unglaublicher bürokratischer Aufwand sei und viel zu lange dauere. Alternativ dazu wäre eine Obergrenze von maximal 100 Betten pro Betrieb und ein Baustopp auf der grünen Wiese weit sinnvoller.Doch nicht nur beim Bettenstopp gehen die Wogen hoch. Bei der Opposition im Landtag stößt die im Omnibus vorgesehene Abänderung der Wohnbauförderung auf heftigen Widerstand. In einem einzigen Artikel mit 53 Absätzen soll dieser Bereich neu geregelt werden. „Ursprünglich hatte es geheißen, es gebe ein neues Gesetz und jetzt kommt die große Reform durch die Hintertür – völlig ohne Debatte“, ärgert sich die Grüne Brigitte Foppa. Bleibt es nämlich bei der vorliegenden Form, würde das Gesetz so durchgewunken. „Zumal laut Geschäftsordnung des Landtages jedem Abgeordneten 15 Minuten Redezeit pro Artikel zustehen und nicht pro Absatz, würde die Debatte über das Gesetz bereits im Keim erstickt“, so Foppa.Wie ihr stößt der gesamten Opposition die Vorgehensweise sauer auf. Und selbst innerhalb der Mehrheit scheint man durch diese Vorgangsweise überrumpelt zu sein. Bei einer eilig einberufenen Fraktionssprechersitzung wurde gestern beschlossen, dass SVP-Fraktionssprecherin Magdalena Amhof noch einmal bei der Landesregierung vorsprechen wird. Die Forderung: Der Bereich Wohnbauförderung wird aus dem Omnibus gestrichen und als eigener Gesetzentwurf samt Artikeln vorgelegt. Eine Entscheidung darüber soll bis Dienstag fallen. Sollte die Landesregierung nicht einlenken, habe man schon Mittel und Wege, kündigt Foppa an. „So werden wir das jedenfalls ganz sicher nicht annehmen“, sagt sie.