Von antirassistischen Speisen und politisch korrekten Gewürzen

„ Wer heute nicht „woke“ ist (dazu gehört auch das Gendern), wird im besten Fall als erzkonservativ abgestempelt, im schlechtesten Fall als Nazi. ” — Klaus Innerhofer

„ Wer nicht aktiv mitmacht, wird ausgegrenzt, für rückständig erklärt, mit Shitstorms überzogen, ganz nach dem Motto: Und willst du nicht mein Bruder sein, so schlag ich dir den Schädel ein. ” — Klaus Innherhofer

Haben Sie schon einmal eine Pizza Hawaii bestellt oder einen Toast gleichen Namens? Sie wissen schon, die mit Schinken und der Scheibe Ananas als Belag. Aha, ertappt: Dann sind Sie wohl ein verkappter Rassist, pardon, Rassist*in.Gut, in unseren Breiten gilt die exotische Frucht auf Teigfladen und Röstbrot bei den meisten doch eher als böse Geschmacksverirrung. Aber irgendwas mit Curry haben Sie sicher schon gegessen: Geschnetzeltes, Reis, Wurst ...Ha, dann sind Sie keinen Deut besser als die von der Hawaii-Fraktion. Denn beide Begriffe, Hawaii in Verbindung mit Ananas und Curry für sich allein bedienen tiefkolonialistische Ressentiments. Mit dem Ananasanbau sei die Bevölkerung der Inselgruppe von weißen Siedlern ausgebeutet worden.Und bei Curry handelt es sich um eine unzulässige kulturelle Aneignung, denn das Wort wurde von den britischen Kolonialherren erfunden und hat dann erst in einem zweiten Moment in die südasiatischen Sprachen Einzug gehalten. Kulturelle Aneignung ist es übrigens auch, wenn eine weiße Person Rastazöpfe trägt, so wie seinerzeit Reggae-Ikone Bob Marley. Deshalb wurde in diesem Frühjahr eine Sängerin von einem Auftritt bei den Klimaaktivisten von Fridays for Future ausgeladen.Hawaii, Curry, Rastalocken, Mohrenköpfe, Afrika-Kekse ... Das hätte man eben alles wissen müssen. Hätte man? Wenn es nach der Antirassismus-Bewegung geht, dann ja. Unter dem Schlagwort Woke (Englisch für „wach“, „erwacht“) ist dieser ideologische Trend von den USA schon lange nach Europa geschwappt und hat sich vor allem in den urbanen Zentren stark verbreitet.Wer heute nicht „woke“ ist (dazu gehört auch das Gendern), wird im besten Fall als erzkonservativ abgestempelt, im schlechtesten Fall als Nazi.Vielleicht liegt in dieser Radikalität der Ansichten und ihrer Durchsetzung der Schaden, den die an sich sehr zu begrüßende Antirassismus-Bewegung damit anrichtet. Wer nicht aktiv mitmacht, wird ausgegrenzt, für rückständig erklärt, mit Shitstorms überzogen, ganz nach dem Motto: Und willst du nicht mein Bruder sein, so schlag ich dir den Schädel ein.Als Südtiroler sollten wir ja ein besonderes Gespür für Minderheiten und Diskriminierung entwickelt haben. Aber es kommt neben den manchmal diskutablen Inhalten, Stichwort Überempfindlichkeit, auch auf die Art der Belehrung an. Wenn sie schulmeisterlich erfolgt, von oben herab im Brustton der moralischen Überlegenheit, dann kommt dies bei den Belehrten selten gut an. Es ist das alte Lied: Wichtig ist nicht nur, was man sagt, sondern auch wie.