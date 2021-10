Vor 100 Jahren: Königspaar bei Segnung des neuen Grenzsteins am Brenner

„In Anwesenheit des durch den Willen Gottes und des Volkes auch hier gewordenen Königs an der von Gott gezeichneten Grenze.“ Mit diesen Worten kündigte ein am Brennerpass ausgehängtes Plakat die offizielle Segnung des neuen Grenzsteins an. Am 13. Oktober 1921, fast auf den Tag genau ein Jahr nach dem offiziellen Anschluss Südtirols an Italien am 10. Oktober 1920, machte das italienische Königspaar Viktor Emanuel mit seiner Frau Elena von Montenegro einen Kurzbesuch in Bozen, Klausen und Brixen. + von Norbert Parschalk