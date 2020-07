Vorschläge für die Zukunft: Schützen überreichen Manifest „Südtirol kann“

Am Freitag wurde eine Ehrenformation des Südtiroler Schützenbundes in Bozen von Landtagspräsident Josef Noggler empfangen. Dabei überreichte sie dem Landtagspräsidenten 35 Pakete für die Südtiroler Landtagsabgeordneten mit Lösungsvorschlägen für die Zukunft der Heimat. Nach der Übergabe wurde ein Manifest in 3 Sprachen verlesen, mit dem die Volksvertreter aufgefordert werden, „das nächste Kapitel unserer Geschichte“ zu schreiben.