Wahlbeteiligung in Südtirol: Unterland stark, Vinschgau schwach

Die Wahlbeteiligung bis 23 Uhr pro Gemeinde Abtei: 64,35 Prozent Ahrntal: 56,10 Prozent Aldein: 60,17 Prozent Algund: 61,66 Prozent Altrei: 60,34 Prozent Andrian: 65,13 Prozent Auer: 68,34 Prozent Barbian: 59,79 Prozent Bozen: 66,65 Prozent Branzoll: 72,45 Prozent Brenner: 60,52 Prozent Brixen: 64,16 Prozent Bruneck: 61,56 Prozent Burgstall: 63,69 Prozent Corvara: 64,89 Prozent Deutschnofen: 63,66 Prozent Dorf Tirol: 57.09 Prozent Enneberg: 58,35 Prozent Eppan: 66,63 Prozent Feldthurns: 64,60 Prozent Franzensfeste: 64,86 Prozent Freienfeld: 58,28 Prozent Gais: 58,02 Prozent Gargazon: 67,93 Prozent Glurns: 54,14 Prozent Graun im Vinschgau: 54,71 Prozent Gsies: 58,53 Prozent Hafling: 65,86 Prozent Innichen: 61,98 Prozent Jenesien: 64,69 Prozent Kaltern: 65,02 Prozent Karneid: 63,84 Prozent Kastelbell-Tschars: 55,41 Prozent Kastelruth: 60,62 Prozent Kiens: 62,73 Prozent Klausen: 69,82 Prozent Kuens: 63,23 Prozent Kurtatsch: 67,22 Prozent Kurtinig: 79,96 Prozent Laas: 52,15 Prozent Lajen: 63,60 Prozent Lana: 65,93 Prozent Latsch: 51,65 Prozent Laurein: 64,39 Prozent Leifers: 67, 84Prozent Lüsen: 61,08 Prozent Mals: 49,80 Prozent Margreid: 64,70 Prozent Marling: 61,94 Prozent Martell: 50,46 Prozent Meran: 59,97 Prozent Mölten: 59,07 Prozent Montan: 67,59 Prozent Moos in Passeier: 55,65 Prozent Mühlbach: 60,94 Prozent Mühlwald: 56,46Prozent Nals: 61,55 Prozent Naturns: 55,00 Prozent Natz-Schabs: 67,63 Prozent Neumarkt: 66,36 Prozent Niederdorf: 56,26 Prozent Olang: 62,71 Prozent Partschins: 57,69 Prozent Percha: 64,51 Prozent Pfalzen: 61,26 Prozent Pfatten: 67,70 Prozent Pfitsch: 60,09 Prozent Plaus: 59,85 Prozent Prad am Stilfserjoch: 49,38 Prozent Prags: 54,61 Prozent Prettau: 54,04 Prozent Proveis: 66,67 Prozent Rasen-Antholz: 62,09Prozent Ratschings: 56,30 Prozent Riffian: 60,95 Prozent Ritten: 65,96 Prozent Rodeneck: 56,37 Prozent Salurn: 69,42 Prozent Sand in Taufers: 55,64 Prozent Sarntal: 58,64 Prozent Schenna: 59,25 Prozent Schlanders: 56,85 Prozent Schluderns: 47,14 Prozent Schnals: 62,91 Prozent Sexten: 52,29 Prozent St. Christina/Gröden: 62,56 Prozent St. Leonhard in Passeier: 53,19 Prozent St. Lorenzen: 59,48 Prozent St. Martin in Passeier: 51,96 Prozent St. Martin in Thurn: 61,84 Prozent St. Pankraz: 53,78 Prozent St. Ulrich/Gröden: 63,60 Prozent Sterzing: 56,71 Prozent Stilfs: 48,53 Prozent Taufers im Münstertal: 47,15 Prozent Terenten: 58,45 Prozent Terlan: 67,76 Prozent Tiers: 63,90 Prozent Tisens: 58,16 Prozent Toblach: 60,16 Prozent Tramin: 65,23 Prozent Truden: 67,66 Prozent Tscherms: 65,56 Prozent Ulten: 53,15 Prozent Unsere Liebe Frau im Walde-St. Felix: 61,30 Prozent Vahrn: 67,43 Prozent Villanders: 58,55 Prozent Villnöß: 63,62 Prozent Vintl: 56,48 Prozent Völs am Schlern: 62,60 Prozent Vöran: 64,49 Prozent Waidbruck: 69,23 Prozent Welsberg-Taisten: 59,36 Prozent Welschnofen: 59,31 Prozent Wengen: 66,99 Prozent Wolkenstein/Gröden: 65,20 Prozent INSGESAMT: 62,23 Prozent

Besonderes ins Auge gestochen ist die niedrige Wahlbeteiligung im Vinschgau. So sind beispielsweise in der Gemeinde Schluderns nur rund 47 Prozent der Wähler zur Wahlurne geschritten. Diese niedrige Wahlbeteiligung im Westen des Landes könnte auch darauf zurückzuführen sein, dass dieses Mal kein eigener Kandidat aus dem Vinschgau angetreten ist wie 2018 mit Abi Plangger.Anders hingegen das Bild im Unterland: Hier gibt es landesweit die höchste Wahlbeteiligung. Vor allem in Kurtinig schritten besonders viele Wähler an die Urne. Das wird wohl daran liegen, dass mit Manfred Mayr erstmals wieder ein eigener Kandidat aus dem Unterland zur Wahl stand.Die Wahlbeteiligung in der jeweiligen Südtiroler Gemeinde finden Sie hier: