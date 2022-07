Wahlen in den USA – Die Vorteile der Polarisierung Wahlen in den USA – Die Vorteile der Polarisierung

Obwohl es in der Politik keine in Stein gemeißelten Gesetze gibt, zeigen sich in den Vereinigten Staaten zwei Tendenzen - der Stimmungsumschwung gegen die regierende Partei bei den Zwischenwahlen (der „Midterm-Blues“) und die negativen Auswirkungen von Inflation und Arbeitslosigkeit auf die Wahlen („politische Konjunkturzyklen“) – die der Sache doch ziemlich nahekommen. + von Daron Acemoglu