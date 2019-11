Wartezeiten für Facharztvisiten: Land genehmigt Landesplan

Mit dem Landesplan, der jetzt verabschiedet wurde, wird einer gesamtstaatlichen Vorgabe vom Februar 2019 Genüge getan. Diese schreibt die Reduzierung der Wartezeiten vor, darunter die große Herausforderung, Erstvisiten innerhalb von 30 Tagen gewährleisten zu müssen. Bisher hatte der Sanitätsbetrieb 60 Tage Zeit.





„Unabhängig davon haben wir bereits im August festgelegt, dass innerhalb 2020 für die Bereiche Augenheilkunde, HNO und Dermatologie 90 Prozent aller prioritären Visiten innerhalb der vorgegebenen 10 Tage erfolgen müssen sowie 80 Prozent aller aufschiebbaren Visiten innerhalb von 30 Tagen und 80 Prozent der Magnetresonanzen innerhalb von 60 Tagen“, sagt Landesrat Thomas Widmann.Eine maßgebliche Säule zum Abbau der Wartezeiten ist die Informatisierung des Sanitätsbe triebs inklusive einheitlicher landesweiter Vormerkstelle. Dabei ist die Informatisierung eine Dauerbaustelle, bei der in den vergangenen bald 20 Jahren nicht wirklich viel weitergegangen ist. „Ich bin aber voller Zuversicht, dass in 2 Jahren alles umgesetzt ist“, so Widmann.Mit dem Landesplan ist zudem eine kleine Art „Erste-Hilfe-Einrichtung“ in Bozen am Löw-Cadonna-Platz sowie in Neumarkt geplant. „Eine Art Vorstufe zum Spital und eine Alternative zum Hausarzt“, meint Widmann.Und von wegen Notaufnahme: Hier läuft am Bozner Landeskrankenhaus bekanntlich das Pilotprojekt mit Hausärzten, die Patienten versorgen, die keine dringlichen Fälle darstellen. Sollte es sich bewähren, könnte es auf die anderen Notaufnahmen ausgedehnt werden.Genau festgeschrieben wird im Landesplan auch, was eine Erstvisite ist. „Das ist derzeit in den 4 Bezirken unterschiedlich geregelt“, erklärt Widmann. Und all dies bis Ende 2021. „Und das sollten wir hinkriegen“, meint Widmann.

