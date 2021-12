„Ich habe mit dem Rücktritt gerechnet“

Philipp Achammer: Eigentlich nicht. Ich habe damit gerechnet. Ich bin mit Sebastian Kurz ja auch abseits der Politik befreundet, daher waren wir im regelmäßigen Austausch und ich wusste, dass er sich überlegt, aus der Politik auszuscheiden.Achammer: Jenseits der laufenden Ermittlungen gegen Sebastian Kurz, bei denen man erst schauen muss, was an den Vorwürfen dran ist, bin ich nach wie vor überzeugt davon, dass er große politische Fähigkeiten hat. Daher ist dieser Rückzug ein großer Verlust für die ÖVP, aber auch für Südtirol, da Sebastian Kurz ein ausgesprochener Südtirol-Freund ist. Persönlich muss ich sagen, kann ich mich in dieser Situation gut wiederfinden.Achammer: Wenn man Vater wird, dann bekommt das Leben eines jungen Politikers eine andere Perspektive. Wenn man Familie hat, dann ist Politik nicht mehr das Wichtigste.Achammer: Nein, das ist nicht der Fall. Aber in jungen Jahren gibt es für einen Politiker nichts anderes als die Politik. Und wenn man dann Familie hat, dann sieht man, dass es auch Anderes gibt.Achammer: Ich wage da keine Prognose. Bei einem politischen Talent, wie Sebastian Kurz es ist, kann es durchaus sein, dass es irgendwann, wenn rund um die aktuellen Vorwürfe alles geklärt ist, ein Comeback geben wird. Aber wie gesagt, ich wage da keine Prognose.

