Welcher Staatspräsident wäre für Südtirol am besten?

Gestern um 15 Uhr hat der erste Wahlgang begonnen – ohne wirklichen Kandidaten. Insofern ist es kein Wunder, dass die meisten Parteien weiße Stimmzettel abgegeben haben. Nachdem Silvio Berlusconi seinen Verzicht auf die Kandidatur für das Amt des Staatspräsidenten bekanntgegeben hat, konnten sich die Parteien bislang auf keinen Kandidaten einigen.Namen gibt es jedoch einige, sagt Meinhard Durnwalder zu STOL. Immer wieder genannt würden der amtierende Ministerpräsident Mario Draghi, die Senatspräsidentin Maria Elisabetta Alberti Casellati, der ehemalige Ministerpräsident Giuliano Amato und Pier Ferdinando Casini von der christdemokratischen UDC.Das seien alles Personen, mit denen Südtirol als Staatspräsident oder Staatspräsidentin leben könne, sagt Durnwalder. „Am Ende könnte aber auch ganz eine andere Person das Rennen machen.“Das oberste Prinzip und das wichtigste Kriterium für die SVP bei der Wahl des italienischen Staatspräsidenten jedenfalls sei das Bekenntnis eines Kandidaten zur Autonomie und zu Europa.„Insofern“, sagt Durnwalder zu STOL, „wäre es für Südtirol am besten, wenn sich Mattarella noch einmal der Wahl stellen würde“. Er habe mehrmals bewiesen, dass er sich mit der Situation in Südtirol, mit der Autonomie und der Südtiroler Geschichte bestens auskenne.„Wir hatten mit Sergio Mattarella großes Glück und er wäre die Ideallösung für Südtirol.“ Aber, so Durnwalder, bislang habe er vehement abgelehnt, abermals für das Amt zu kandidieren. „Aber vielleicht lässt er sich im letzten Moment ja doch noch beknien.“Was Mario Draghi anbelangt, so wäre auch dieser eine sehr integre Person und durchaus geeignet für das Amt des Staatspräsidenten, sagt Durnwalder. „Meine persönliche Meinung ist aber, dass Draghi als Ministerpräsident momentan wertvoller ist für Italien, da er gezeigt hat, dass er das Land gut durch eine Krise führen kann.“ Draghi sei ein Garant für Stabilität und auch für die Beziehungen zur EU.Wann glaubt Durnwalder, wird Italien einen neuen Staatspräsidenten haben? „Ich denke, dass kein Kandidat eine 2-Drittel-Mehrheit bekommen wird.“ Diese ist in den ersten 3 Wahlgängen erforderlich für die Wahl des Präsidenten.Erst ab dem 4. Wahlgang genügt die absolute Mehrheit. „Spannend wird es also erst ab Donnerstag“, so Durnwalder. Es könne gut möglich sein, dass es Ende der Woche einen neuen Präsidenten gibt, aber es könnte sich auch in die Länge ziehen.Insgesamt wählen 1009 Wahlleute den neuen Staatspräsidenten Italiens.

sor