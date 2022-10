Wer wird der Landtagskandidat des Bauernbundes?

Schuler wartet ab und will dann entscheiden

Vallazza: „Ich werde sicher nicht aufgeben“

Hochgruber Kuenzer für Basiswahlen

„Kein Durchmarschieren gesichert“

Bauernbund-Obmann Leo Tiefenthaler meint: „Es gab schon vor 5 Jahren ein pro und contra, schlussendlich hat sich die Basiswahl aber sehr gut bewährt. Die Basis ist froh, mitbestimmen zu können. Aus demokratiepolitischen Gründen ist es sicher gut.“„Ich warte ab, was für Entscheidungen getroffen werden und dann werde ich mich entscheiden“, erklärt Landesrat Arnold Schuler. Seine Entscheidung hänge davon ab, „wie die Kandidatennominierungen gemacht werden – welches die Voraussetzungen sind“.Genaueres will der Landesrat nicht sagen. Während Schuler diesmal alles offen lässt, hatte er 2017 bereits im Juni – also über ein halbes Jahr vor der Basiswahl – erklärt: Als amtierender Landesrat werde er sich nicht beteiligen. Wörtlich meinte Schuler damals: „Ich wäre froh über eine Unterstützung gewesen, lasse mich aber nicht durch die Mühle treiben. Einen alten Ochs legt man nicht mehr an die Kette.“Kampfesbereit zeigt sich Manfred Vallazza (SVP): „Ich werde sicher nicht aufgeben. Ich habe nichts Unrechtes getan. Sollten Vorwahlen stattfinden, wäre ich grundsätzlich bereit für eine Kandidatur.“Maria Hochgruber Kuenzer geht davon aus, dass der Landesbauernrat sich auch vor diesen Landtagswahlen für eine Basiswahl entscheiden wird. „Die Stimmung im Landesbauernrat geht in diese Richtung“, meint die Landesrätin und frühere Landesbäuerin. Sie selbst sei für die Basiswahl – für die Partizipation.Bei den Parlamentswahlen hätten viele Bürger den Eindruck gehabt, keine große Auswahl zu haben. Mit dieser Basiswahl vor den Landtagswahlen könne man dem entgegensteuern – auch wenn man Parlamentswahlen und Landtagswahlen schwer miteinander vergleiche könne.Allerdings würden Basiswahlen diesmal unter anderen Vorzeichen stattfinden als 2018, meint Kuenzer. Denn der Landeshauptmann werde diesmal zusammen mit dem Parteiobmann vorab 10 Kandidaten für die Landtagswahlen bestimmen. Dieses Novum könnte auch in die Basiswahl des Bauernbundes hineinwirken.Kuenzer betont auch: Die Basiswahl des Bauernbundes bedeutet nicht, dass man danach durchmarschiert. „Die Kandidaten müssen sich dann auch noch im SVP-Bezirk durchsetzen, damit sie aufgestellt werden.“