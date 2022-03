Widmann: „Komplette Machtübernahme geplant“

„ Auch Audiodateien sind manipulativ, denn es wurden nur Abhörprotokolle von Personen veröffentlicht, die den Vize-Parteiobmann Karl Zeller kritisiert haben. ” — Landesrat Thomas Widmann

Thomas Widmann: Die Abhörungen wurden im Zuge staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen durchgeführt. Sie haben ergeben, dass gegen die nun in den Veröffentlichungen genannten Personen nichts Strafrechtliches vorliegt. Jetzt versuchen interessierte Kreise, diese Personen in ein Korruptionsumfeld zu schieben, das gar nicht existiert.Widmann: Es ist zu Recht verboten, derartige Beweismittel zu veröffentlichen. Auch, weil damit sehr leicht die öffentliche Meinung manipuliert werden kann.Widmann: Auch Audiodateien sind manipulativ, denn es wurden nur Abhörprotokolle von Personen veröffentlicht, die den Vize-Parteiobmann Karl Zeller kritisiert haben. Die Protokolle der anderen Seite fielen unter den Tisch. Zudem wurden Telefonate aus dem Zusammenhang gerissen oder um wesentliche Teile beschnitten oder in einen anderen Zusammenhang gestellt.Widmann: Was mich betrifft, der ich nur ganz am Rande der Tausenden Seiten der Abhörprotokolle vorkomme, wird zum Beispiel völlig unterschlagen, dass Gatterer offenbar überlegt hat, auch mich anzuzeigen und mich auch stark kritisiert hat. Das wurde bewusst weggelassen, denn sonst hätte sich das vermeintliche Komplott nicht konstruieren lassen. Oder nehmen Sie das Beispiel Meinhard Durnwalder. Er hat sich allein im Sinne Südtirols für die gesamte Transportbranche und nicht für Einzelinteressen in Rom für die Klärung einer Mehrwertsteuer-Causa eingesetzt. Das ist innerparteilich anerkannt und auch von den anderen Parteien. Trotzdem wird ihm Interessenahme unterstellt, um ihm zu schaden.Widmann: Eben nicht, mich hat niemand der beiden Autoren kontaktiert und die anderen mit haltlosen Vorwürfen überzogenen Personen auch nicht. Es ist ein journalistisches Buch, eine vermeintliche Enthüllungsgeschichte. Nach allen Grundsätzen des Journalismus müssen Betroffene aber angehört werden. Hier ist das nicht passiert. Eine Recherche hätte nicht das von vornherein gewünschte Ergebnis gebracht.Widmann: Es ist atemberaubend, wie hier Dinge verdreht werden und die Täter selbst ohne Scham „Haltet den Dieb rufen!“ Das veröffentlichte Buch markiert den bisherigen Höhepunkt einer lange geplanten Strategie.Widmann: Es geht ganz klar um Interessen.Widmann: Um Karl Zeller kommt man in dieser Sache nicht herum, er ist Dreh- und Angelpunkt. Er ist Vize-Parteiobmann. Zum einen Koordinator der Spenden im Wahlkampf 2018. Zum anderen Berater von Unternehmen, die gespendet haben und von Privaten, deren Projekte der Landesregierung vorgelegt werden. Zusätzlich ist er der Anwalt des Landeshauptmanns. Zuletzt Berater der Landesverwaltung bei PPP-Projekten. Es ist unbegreiflich, dass diese Faktenlage von sich kritisch gebenden Medien stillschweigend akzeptiert wird und die vermeintlichen Enthüller ihm auch noch das Geschäft besorgen. Wer parteiintern Zellers Mehrfachposition kritisch hinterfragt, wird zur persona non grata. Und jetzt plötzlich tauchen die Audio-Protokolle auf…Widmann: Das sind Tatsachen und das muss gesagt werden, um das Buch einordnen zu können.Widmann: Wenn man damit rechnen muss, dass sehr persönliche, vertrauliche Telefonate veröffentlicht werden, ist natürlich das Vertrauen erst mal dahin. Das zu veröffentlichen, grenzt an die Methoden in einem Überwachungsstaat. Diejenigen, die ohne Anstand und Moral diese Abhörprotokolle weitergegeben und benutzt haben, müssen ihre Position in der SVP und ihre Loyalität klären! Jetzt das Buch zu lancieren, um den Parteiobmann zu diskreditieren, ist der Beweis für den lange vorbereiten Plan der kompletten Machtübernahme in der SVP durch eine kleine Gruppe.Widmann: Alles was Südtirol heute ausmacht, hat die SVP mit ihren Landeshauptleuten, insbesondere Silvius Magnago und Luis Durnwalder, in fast 60 Jahren aufgebaut. Sie können in jedem Dorf die Handschrift unseres Tuns erkennen. Wir müssen nun die Unstimmigkeiten ausräumen und die Wähler mit einer modernen Politik begeistern. Das können wir. Das machen wir!