Widmann: „Was für ein politisches Armutszeugnis“

„Eigentlich hätte ich diese Pressekonferenz erst in eineinhalb Jahren halten wollen", so Widmann. „Nun aber haben sich in den vergangenen Wochen die Ereignisse überschlagen." Heute, so Widmann, stimmt der Landtag über den Vorschlag des Landeshauptmannes einer neuen, verkleinerten Landesregierung ab, bei der er nicht mehr dabei wäre.Es sei daher Zeit für ihn, unabhängig vom Ausgang der Abstimmung im Landtag, Bilanz zu ziehen, fuhr Widmann fort: Er werde gegen die Verkleinerung der Landesregierung stimmen und weiterhin Landtagsabgeordneter bleiben.Er sei mit dem Gesundheitsressort betraut worden, da man ihm zutraute, schwierige und komplexe Situationen zu meistern. „Und, ich darf sagen, es ist uns einiges gelungen", betonte er: „Wir haben in erster Linie die großen Krankenhäuser gestärkt, zugleich aber die kleinen Krankenhäuser, die in der letzten Amtszeit in ihren Kompetenzen beschnitten worden waren, wiederbelebt." Überdies hätte er gerne noch die angestoßenen Projekte zu Ende gebracht.Dann ging Widmann auf den politischen Teil über: „Was jetzt politisch passiert, sollte uns allen zu denken geben", sagte er. „Eine Regierung, die nach 3 Jahren gut eingespielt ist und funktioniert, soll jetzt amputiert werden."Der einzige Grund dafür sei, dass vor 3 Jahren ein zukünftiger Landesrat unter 4 Augen, „aber, wie sich herausgestellt hat, unter wesentlich mehr Ohren, die Arbeit des Landeshauptmanns wenig schmeichelhaft beurteilt hat".„Dies hat aber erst jetzt, als es öffentlich bekannt wurde, beim Landeshauptmann offenbar zu einer so tiefen Beleidigung und Enttäuschung geführt, dass es durch meine, auch öffentlich erbrachte Entschuldigung, nicht mehr zu bereinigen war."Er habe für die menschliche Dimension bereits öffentlich Verständnis geäußert und wolle das nicht weiter kommentieren.Menschlich könne er die Enttäuschung verstehen, das habe er auch öffentlich geäußert. „Aber politisch will sich das Verständnis für diese Vorgangsweise bei mir einfach nicht einstellen", sagte Widmann dann.Dass gewisse Informationen innerhalb der Partei weitergegeben werden, sei „ein Überschreiten einer roten Linie, die es früher nicht gegeben hat": Widmann prophezeite, das werde „ein großes Problem für die Zukunft der Partei" werden.„Das Gesundheitswesen ist ein zu großer, komplexer und intensiver Bereich, um ihn einfach neben den zeitlich und sachlich intensiven Agenden eines Landeshauptmannes auch nur für eine Übergangszeit mitlaufen zu lassen", so Widmann.„Der Landeshauptmann würde dann allein 2 Drittel des Landeshaushaltes verwalten." Das sei nicht zu bewältigen.Aus der SVP-Fraktion sei niemand bereit, für den Rest dieser Legislatur diese komplexe Aufgabe zu übernehmen, so Widmann. Deshalb soll jetzt ein externer Experte berufen werden: „Was für ein politisches Armutszeugnis."„Vielleicht", so Widmann, „findet sich ja auch ein Experte, der nicht nur dazu bereit ist, sondern auch den Verwaltungsapparat bald in den Griff bekommt, ein Manager, der sogar die notwendige politische Sensibilität für diesen heiklen Bereich besitzt."„Ich habe bisher immer gesagt, die SVP ist die beste Partei der Welt, nicht, weil wir als einzelne die besten Politiker haben, sondern weil es keine andere demokratische Partei mehr schafft, ihre Bevölkerung so breit zu repräsentieren."Die SVP habe auch bei den vergangenen Wahlen noch immer fast 2 Drittel der Deutsch- und ladinischsprachigen Bevölkerung erreicht. Er kenne keine zweite Partei mit einer solchen Integrationskraft, sagte Widmann. „Wir haben den Auftrag und den Anspruch dieses Land zu verwalten. Und jetzt geben wir diesen Auftrag und diesen Anspruch einfach auf? Ohne Notwendigkeit, wegen einer persönlichen Befindlichkeit?", so Widmann.Er halte das für einen großen, einen unverzeihlichen, einen vielleicht nicht wieder gut zu machenden politischen Fehler, so Widmann. „Ich jedenfalls kann und werde diesen Fehler nicht mittragen."Dann ging er auf seine eigene Zukunft ein: „Was meine Zukunft anbelangt, so war Politik immer Teil meines Lebens, ich bin in dieser Sammelpartei aufgewachsen, bin in ihr verwurzelt und habe zu ihrer Weiterentwicklung und Modernisierung beigetragen."Er bleibe dieser Partei, dem Gedanken, der in der Tradition, der Landschaft verankerten und einem christlichen Menschenbild verpflichteten Volkspartei treu und werde seinen „kritischen, aber konstruktiven Beitrag leisten", so Widmann. „Die SVP wird wieder bessere Zeiten erleben."