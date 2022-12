SVP: Ein Boykott-Aufruf

„Wir lehnen dieses Schreiben ab“

„Das ist ungeheuerlich“

Der Brief an die SVP-Funktionäre stammt von Landessekretär Stefan Premstaller. „Nachdem der Fragebogen an die Unterstützer des Landeshauptmanns verschickt ist, wiesen wir darauf hin, dass es keine Pflicht zur Beantwortung gibt. Diese fußt vielmehr auf reiner Freiwilligkeit“, so Premstaller. Die Opposition missbrauche den U-Ausschuss für „parteitaktische Geplänkel auf Kosten der Demokratie“.Bürger, die aus Überzeugung einen Kandidaten oder eine Partei öffentlich unterstützen, stünden plötzlich unter Generalverdacht und würden öffentlich an den Pranger gestellt. „Vor diesem Hintergrund lehnen wir dieses Schreiben entschieden ab.“„In der SVP erinnert sich die rechte Hand offenbar nicht mehr, was die linke getan hat“, kontert Freiheitlichen-Obmann Andreas Leiter Reber. Die SVP vertritt im U-Ausschuss 15 Stimmen. „Ohne die Zustimmung von Helmuth Renzler wäre der Fragebogen nicht verschickt worden, doch diese gab es“, so Leiter Reber.Zudem mache es sehr wohl einen Unterschied, ob die Fans des Landeshauptmanns „von sich aus Schlange gestanden sind, um ihren Namen in der Zeitung zu sehen, oder ob sie kontaktiert wurden – viele sind Verbandsobleute und stehen nicht für den gesamten Verband“, so Reber.Verärgert ist Sven Knoll von der Süd-Tiroler Freiheit. „Die Leute indirekt zum Boykott aufzurufen, ist eine Ungeheuerlichkeit.“ Wie berichtet, hatte der Mandatar der Süd-Tiroler Freiheit eine Liste der SVP-Spenden, die direkte Zuwendungen an den Landeshauptmann vorsehe und die ihm aus SVP-Kreisen zugespielt worden sei, dem U-Ausschuss zur Prüfung übermittelt (Hier lesen Sie mehr dazu).