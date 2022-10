Wann entscheidet die SVP? Das sagt Obmann Philipp Achammer

„Die Parteigremien entscheiden“

und traf die Delegation der Mitte-rechts-Koalition mit Wahlsiegerin Giorgia Meloni.Im Raum steht, dass ihr Mattarella bereits heute schon den Auftrag zur Regierungsbildung erteilt.Dies würde bedeuten, dass Meloni aller Voraussicht nach die Ministerliste schon heute oder am morgigen Samstag offenlegen würde. Und dann wolle man entscheiden, wie man abstimmen wird, sagten am Donnerstag die beiden SVP-Parlamentarier Manfred Schullian und Julia Unterberger (hier lesen Sie mehr dazu). Entschieden wird aber nicht in Rom, sondern in der Brennerstraße in Bozen: „Sobald wir die Ministerliste kennen, werde ich die Parteigremien einberufen“, sagt SVP-Obmann Philipp Achammer im Gespräch mit STOL.Für die SVP gebe es aber sowieso nur 2 Optionen, über die entschieden werde: „Wir stimmen entweder gegen die Regierung, oder wir enthalten uns“, sagt Achammer.Es gebe zwar schon eine Richtung, zu der man tendiere, er wolle der Entscheidung der Parteigremien aber nicht vorgreifen.Sollte die Regierung Meloni bereits am Sonntag angelobt werden, wann will die SVP dann entscheiden, was sie macht? „Anfang nächster Woche werden wir abstimmen“, sagt Achammer.