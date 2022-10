Wie kann Twenty-Schließung verhindert werden? - Heute tagen Experten

Konkurrent Aspiag gibt zu Mittag eine Pressekonferenz

Ein schnelles Ergebnis ist nicht zu erwarten - zu komplex ist der Sachverhalt.Gemunkelt wird über viele Ausstiegsszenarien: Von einer Sanierung bis hin zur Ausschreibung eines neuen Wettbewerbs, der allen Bewerbern erneut die Möglichkeit bieten könnte, am Bewerb um das „einzige Einkaufszentrum Südtirols“ teilzunehmen.Wie STOL berichtet hat, hat der Staatsrat in einem am vergangenen Donnerstag veröffentlichten Urteil festgestellt, dass die Verdoppelung des Einkaufszentrums „Twenty“ in der Galileistraße in Bozen nicht rechtmäßig war. Die Entscheidung ist endgültig.Für die Betreiber selbst sei dieses Urteil völlig unerwartet gekommen, heißt es in einer Stellungnahme. Hier lesen Sie, was die „Twenty“-Chefs zum Urteil sagen. Am heutigen Mittwoch zu Mittag wird indes der Rekurssteller Aspiag AG eine Pressekonferenz geben, bei der juridische Aspekte geklärt werden sollen.Das Unternehmen Aspiag hatte sich ehemals selbst um den Standort für das erste und einzige Landeseinkaufszentrum beworben, ist im Auswahlverfahren dem Twenty jedoch unterlegen.