Wie Wenige vieles zerstören

Tiefstes Mittelalter, die ganz eigene Welt der Klöster: Das scheint nicht gerade der Ort, um nach etwas ganz Aktuellem zu suchen. Aber genau da lässt sich eine Erklärung finden für überraschend vieles, was uns heute beschäftigt und vor allem belastet. Diese etwas staubbedeckte Schatztruhe aus dem Kloster ist die Lehre von den 7 Todsünden.Hinter diesen dunkel funkelnden Steinen steht lange Lebenserfahrung und somit tiefe Lebensweisheit. Im klösterlichen Zusammenleben auf engstem Raum zeigte sich, dass 7 Haltungen die Seele eines Menschen vergiften und sich das „tödlich“ auf die Gemeinschaft auswirkt. Auf der schwarzen Tafel der Todsünden festgehalten sind seitdem Hochmut (Stolz), Habgier, Wollust, Zorn, Völlerei, Neid und Trägheit.An einigen dieser Sieben klebt bis heute der verdiente schlechte Ruf. Die Trägheit etwa, die in der Leistungsgesellschaft schief angesehen wird. Auch Stolz, Neid und Zorn haben ihr eher negatives Image behalten.Eine regelrechte Karriere legt dagegen die Habgier hin, und zwar auch deshalb, weil sie meist nicht nackt herumläuft, sondern sich perfekt verkleiden kann, etwa mit dem Mantel von Macht, Besitz und Erfolg. Da schauen Medien und Gesellschaft auf! Und so kann ausgerechnet die Gier jede Menge Schaden anrichten.In der Politik zum Beispiel, wo hemmungslos machtsüchtige Männer wie Putin, Chinas Xi Jinping oder Ungarns Viktor Orban die Welt um ein schönes Stück schlechter machen. Aber warum denn in die Ferne schweifen! In der Zerreißprobe der SVP zerren auch einige mit, die in Sachen Karriere, Ehre und Vermögen mehr als genug haben – aber nicht genug kriegen können.Die Habgier geht auch um im Wirtschaftsleben. Da haben Leute so viel angehäuft, dass sie noch 2 oder 3 zusätzliche Leben gut versorgt auf der Couch verbringen könnten – aber sie raffen und horten wie wild weiter. Diese Gier nimmt anderen Notwendiges weg, frisst sich in die Natur, stachelt andere zum Mithalten und Mitzerstören an.Aber die Habgier stolziert nicht nur durch Paläste, Prachtvillen und auf Privatjachten. Möglichst viel haben wollen und möglichst wenig dafür bezahlen gilt zum Beispiel bei Lebensmitteln als Motto. Mit bekannten Folgen wie schamlos niedrige Preise für bäuerliche Produkte, ausbeuterische Massentierhaltung und Umweltzerstörung.Nein, nichts gegen politische Karriere, wirtschaftlichen Erfolg, ein Leben im Wohlstand. Aber Leute, die nur anhäufen, horten und raffen, verdienen keine Anerkennung! Gier ist eine Todsünde, die schwere Folgen für die ganze Gesellschaft hat.„Wie viel Erde braucht ein Mensch?“ fragt der Schriftsteller Leo Tolstoi und beantwortet das mit der Parabel vom Bauern Pachom, der in den Schlund der Habsucht gerät. Wie viel Erde braucht er? „Der Knecht nahm die Hacke, grub Pochom ein Grab, genau so lang wie das Stück Erde, das er mit seinem Körper, von den Füßen bis zum Kopf, bedeckte – sechs Ellen – und scharrte ihn ein.“