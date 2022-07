Zu wenig Pflegepersonal: Ein Anfang ist gemacht

„ Die Kräfte vieler in der Pflege sind nun zu Ende, die Pandemie ist es nicht. ” — STOL-Redakteurin Katrin Niedermair

Es kann jeden treffen, jederzeit. Ein unachtsamer Moment im Auto, ein geplatztes Blutgefäß oder simple Alterserscheinungen: Auf Hilfe und Pflege angewiesen zu sein, ist für jeden nur einen Schicksalsschlag weit entfernt. Doch die Solidarität mit den Schwächsten ist während der Corona-Pandemie offenbar zur Nebensache geworden.Es war nun nötig, dass sich die Mutter eines jungen Mannes, der in der betreuten Werkstätte in Kardaun arbeitet, mit einem Hilferuf an die Öffentlichkeit wandte: „Wir sind verzweifelt“, so der dringende Appell von Else Stieler, stellvertretend für andere Betroffene. Gerichtet war er an die Verantwortlichen im Land, auf den verschiedensten Ebenen. Die „Dolomiten“ und STOL haben mehrfach darüber berichtet: Personalnot hatte eine teilweise Schließung der betreuten Werkstatt in Kardaun erzwungen. Nur noch 3-mal in der Woche konnte die Struktur für alle öffnen. An den übrigen Tagen musste ein Teil der Betreuten zu Hause bleiben – viele bei ihren hochbetagten Eltern.Dieser Fall ist freilich nicht der einzige derartige in Südtirol: Auch Altenheime und andere soziale Einrichtungen mussten in den vergangenen 2 Pandemiejahren aus Personalnot harte Einschnitte setzen. Keine Neuaufnahmen, keine Extra-Angebote. Mitarbeiter und Verantwortliche tun ihr Möglichstes, suspendierte Kollegen zu ersetzen, sie haben den Laden am Laufen gehalten. Die Kräfte vieler sind nun zu Ende, die Pandemie ist es nicht. Die Lage sei hoffnungslos, wenn nicht endlich ein Umdenken geschehe, hatte Else Stieler gemahnt: Die Einrichtungen bräuchten mehr Mitarbeiter. Kreativität sei gefragt; und Entschlossenheit der Entscheider.Und es hat sich etwas getan: Ein positives Signal ist, dass sich Land und Gewerkschaften in dieser Woche doch auf den neuen Tarifvertrag für die Pflege einigen konnten. Positiv ist auch das Versprechen des Landeshauptmanns, sofort für die Jahre 2023 und 24 weiterzuverhandeln. Das ist eine Ebene.Die andere: Der Landeshauptmann und der Präsident der Bezirksgemeinschaft Salten-Schlern, zu der Kardaun gehört, haben sich mit den Betroffenen dort zusammengesetzt. „Endlich sind wir gehört worden“, sagte Else Stieler nachher. Es ist ein Anfang.