35 Jahre Kastelruther Spatzenfest

Im großen Zelt beim Tirlerhof findet am Mittwoch die Nachmittagsgala mit Andy Borg & Nick P. statt. Mit dabei selbstverständlich auch die „Kastelruther Spatzen“. Eintrittskarten noch erhältlich bei Music Promotion in Kastelruth.Tel. 0471 710102 oder [email protected]





Weiter geht es am Donnerstag, 10. Oktober. Die 35 Jahre Spatzenfest werden dann anständig gefeiert.Dieser Tag gehört den Fans. Bei den Feierlichkeiten werden die Fanclubs geehrt. Zelteinlass ist um 18.00 Uhr, das Dolomitenecho sorgt für die musikalische Umrahmung.Vom 11. bis 13 Oktober wird das große Zelt oberhalb von Kastelruth wieder Mittelpunkt des volkstümlichen Schlagers und der Volksmusik sein. Tausende von Fans und Musikfreunde der bekannten Gruppe bevölkern Kastelruth und die Umgebung.Bereits Tage vorher werden die Betten in Kastelruth und Umgebung gefüllt. Alle bereiten sich auf das große Fest vor.Die Freiwillige Feuerwehr Kastelruth ist heuer der Verein, der sich um die Versorgung im Zelt kümmert.Wer Musik mit einem guten Essen verbinden möchte, auch der kommt nicht zu kurz. Bereits zum 4. Mal ist ein Bereich des Zeltes für die Kulinarik reserviert. Mit Reservierung können die Gäste ein 4-Gänge Menu genießen und dabei das Geschehen auf der Musikbühne verfolgen.Alexander Rier, die Amigos, die Rodensteiner, die jungen Zillertaler sowie die Schlagerpiloten, die Grubertaler, Volxrock und die Voilets, die Blechspucker und viele mehr sorgen für ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm von Freitag bis Sonntag.Stargast 2019 ist Rosanna Rocci, das „italienische Temperamentbündel“. Rosanna Rocci ist der Wirbelwind der Schlagerbranche und der musikalische Vulkan der guten Laune.Am Sonntag, 13.10.2019 wird Rai Südtirol von 11 bis 12 Uhr die Veranstaltung live übertragen.Mit dabei die Vaiolets, Southbrass – Grandprix Sieger der Blasmusik, Volxrock sowie die Blechspucker. Die Moderation übernimmt heuer Hansy Vogt.Sehr beliebt bei den Einheimischen, Fans und Gästen aus Nah und Fern ist der Sonntag, der den Abschluss der Veranstaltung bildet. Aus dem ganzen Land strömen die Besucher und stürmen ein letztes Mal das große Zelt beim Tirlerhof. Full „Zelt“ auch an Tag 3.Auch heuer wird die Veranstaltung von der Gemeinde Kastelruth, der Raiffeisenkasse, der Firma Schreyögg und den Tourismusvereinen der Ferienregion unterstützt. Nicht zu vergessen die vielen freiwilligen Helfer, inzwischen kommen die fleißigen Hände aus dem ganzen Land, die Vereine und Sicherheitskräfte die für einen reibungslosen Ablauf des Festes sorgen.Alles gut durchorganisiert wie immer, dafür sorgt der Verantwortliche Richard Fill und sein Team.Ein kostenloser Busdienst bringt die Besucher von den Orten Völs, Seis, Seiser Alm und Panider Sattel zum Festbetrieb und auch wieder zurück am späten Abend.STOL ist on Tour und zeigt die besten Bilder.

stol