5 Tipps für erfolgreiche Bannerwerbung

Besser schlicht als schrill

Foto: © Pexels

Verwende relevante Bilder

So erweckst du Aufmerksamkeit

Zum Handeln auffordern

Foto: © Pexels

Achte auf Einheitlichkeit

Da Nutzer ein Banner nicht länger als eine Sekunde betrachten, um zu entscheiden, ob sie ihn anklicken oder nicht, solltest du dir die Gestaltung des Banners sorgfältig überlegen. Auffällige, leuchtende Farben mögen zwar Aufmerksamkeit erregen, aber sie verwirren das Publikum eher und werden in der Regel vermieden. Schlichtheit hingegen vermittelt Seriosität und Eleganz.Die Wahl des Bildes entscheidet, ob sich dein Banner vom Rest der Website abhebt. Die Farben des Bildes sollten mit dem Farbschema deiner Seite übereinstimmen. Darüber hinaus sollte das Bild von guter Qualität sein. Vor allem von Aller-Welt-Stockfotos, die keinen Mehrwert liefern, solltest du dich abwenden. Einfache Hintergründe sind in der Regel ausreichend, wenn du interessante Texte und eine ansprechende Typografie verwendest.Die kurze Aufmerksamkeitsspanne der Nutzer kann durch Animationen verlängert werden. In der Praxis zeigen animierte Banner in der Regel bessere Ergebnisse bei der Zielgruppe als statische Banner. In diesem Fall sind kleine Bewegungen, die die Werbebotschaft unterstützen, ohne von ihr abzulenken, am wirksamsten.Es ist ratsam, einen „Call-to-Action“ (CTA), also eine Handlungsaufforderung, in deinem Banner zu integrieren. Dies ermutigt den Nutzer, die verlinkte Seite zu besuchen. Nicht zu vergessen: Gestalte den CTA so, dass er zum Design des Banners passt, sich aber deutlich vom restlichen Banner abhebt. Tipp: Rabatte bieten gute Anreize, um auf den CTA zu klicken.Deine Bannerwerbung sollte einheitlich sein, das gilt nicht nur für deine Werbeanzeige, sondern auch für die Landingpage, auf die du verweist. Das Banner sollte optisch zu deiner Landingpage passen. Nutzer sollten sich nicht verirrt fühlen, wenn sie auf der verlinkten Seite landen. Markenname, Logo, Produkt und Angebot sollten auf der verlinkten Seite schnell wieder zu finden sein.Du bist nun motiviert anzufangen und möchtest gleich deine erste Bannerwerbung erstellen? Super! Kontaktiere uns gerne. Das First Avenue Team hilft dir dabei deine Bannerwerbung erfolgreich zu machen.