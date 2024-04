Alpenplus Ötzi Trailrun: Erster Trail-Höhepunkt in Naturns

Foto: © Jonas Marseiler

Ein markanter Höhepunkt im Wettkampfkalender 2024 rückt unaufhaltsam näher: Am Samstag, den 6. April, findet wieder der Alpenplus Ötzi Trailrun Naturns statt und die Vorbereitungen für dieses spektakuläre Trail-Event laufen auf Hochtouren.Wie in den Vorjahren stehen den Teilnehmern auch diesmal wieder zwei unterschiedliche Strecken zur Auswahl. Zum einen der anspruchsvolle Sunny Mountain Trail mit 30 Kilometern Länge und einem Höhenunterschied von 2100 Metern, zum anderen der Naturns Skyrace, der 15 Kilometer lang ist und 1200 Höhenmeter umfasst. Die kürzere der beiden Strecken kann auch einfach „Just for Fun“ bewältigt werden, ohne dass ein sportärztliches Attest erforderlich ist. Auf dieser Route wird keine Zeit gemessen, es gibt entsprechend keine offizielle Wertung.Auch die ersten Spitzensportler haben sich bereits für den 4. Alpenplus Ötzi Trailrun Naturns angemeldet. Unter ihnen ist Armin Larch, der Sieger des Naturns Skyrace 2022 und Zweitplatzierter des Vorjahres. Ebenfalls am Start ist der erfolgreiche Spartan-Athlet Luca Pescollderungg, der den Sunny Mountain Trail 2022 gewann.Außerdem hat sich der deutsche Läufer Hannes Namberger angemeldet, der im vergangenen Jahr den Eiger Ultra Trail (101 km) gewann, den 14. Platz bei den Berg- und Trail-Lauf-Weltmeisterschaften in Innsbruck und Stubai über die Langdistanz belegte und beim Ultra Trail du Mont Blanc als Achter ins Ziel kam.Eine Neuheit in diesem Jahr ist der VIP Apple Kids Run, der Spaß und Unterhaltung für die jüngsten Teilnehmer bietet. Kinder im Alter von 5 bis 12 Jahren können kostenlos an diesem Lauf teilnehmen: hier gilt es, 500 m bzw. 1000 m und verschiedene Hindernisse zu überwinden. Als besondere Erinnerung erhalten die Kinder ein kleines Geschenk.Zusätzlich zur sportlichen Herausforderung wird eine Expo-Area eingerichtet, in der Aussteller ihre Produkte rund um den Trailrun präsentieren. Es wird auch eine Regenerations-Area geben, in der sich die Teilnehmer nach dem Rennen entspannen können. Für Essen und Trinken ist ebenfalls gesorgt.Im Anschluss an die Preisverleihung findet die „After-Trailrun-Party“ powered by Tripoint statt, bei der die Teilnehmer und Besucher die Gelegenheit haben, den Tag gemeinsam ausklingen zu lassen und zu feiern.STOL zeigt die schönsten Bilder.