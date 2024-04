BZ Heartbeat: Einladung zur Mitmach-Putzaktion „Fein & Rein“ 2024 – 100 Schüler warten auf Ihre Unterstützung

Zigarettenstummel besonders hartnäckig und gefährlich

Angelika Huber von BZheartbeat organisiert in Zusammenarbeit mit der Dante- und Aufschnaiter-Schule eine Aktion zur Reinigung des Stadtteils.„Unsere 100 Schüler freuen sich über jeden, der sich uns anschließen möchte, unabhängig von Alter oder Hintergrund. Unsere Veranstaltung hat das Ziel, die Sensibilisierung der Bevölkerung für das Thema Abfall zu stärken und das Bewusstsein für den richtigen Umgang damit zu schärfen. Die illegale Müllentsorgung ist ein ernsthaftes Problem, das unsere Umwelt stark belastet. Viel zu oft landet Abfall einfach in der Natur, anstatt ordnungsgemäß entsorgt zu werden. Deshalb werden wir während unserer Plogging Aktion auf der Talferwiese nicht nur Müll einsammeln, sondern auch über die Problematik aufklären", erklärt Organisatorin Angelika Huber.Besonders hartnäckig und gefährlich sind Zigarettenstummel, die eine toxische Form der Plastikverschmutzung darstellen. „Wir werden speziell darauf achten, diese einzusammeln und richtig zu entsorgen, da sie eine erhebliche Gefahr für unsere Umwelt darstellen", so Huber. „Neben unserer Gruppe von engagierten Schülern, die mit Zangen und Handschuhen ausgestattet sind, werden auch verschiedene Vereine wie Seab, Eco Research und wir, die BZ Heartbeat Graffiti Hotline anwesend sein, um Fragen zu beantworten und Informationen bereitzustellen".Auch einige Sportler und Unterstützer werden mitmachen und die Aktion unterstützen, ab je 2 Kilogramm eingesammelten Müll wird ein Baum gepflanzt.„Wir glauben fest daran, dass es an der Zeit ist, gemeinsam zu handeln und einen Beitrag zu einer saubereren Welt zu leisten. Ihre Teilnahme an unserer Aktion wäre ein wichtiger Schritt in diese Richtung. Wir würden uns freuen, Sie am Freitag, den 5. April auf dem Waltherplatz begrüßen zu dürfen, um gemeinsam ein Zeichen für eine saubere Umwelt zu setzen und bedanken und bei der Gemeinde Bozen für die Schirmherrschaft", betont Angelika Huber abschließend.