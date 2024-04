Challengers – Rivalen: ab 25. April in den Cineplexx-Kinos Bozen und Algo

Foto: © Cineplexx Bozen

Trainerin Tashi (Zendaya) baut nach ihrer eigenen Tennis-Karriere ihren Ehemann Art (Mike Faist) vom Durschnitts-Tennisspieler zu einem berühmten Profi auf, der ein Turnier nach dem anderen gewinnt. Doch kein Erfolg ist wirklich von Dauer. Als Art einen Karriereknick hat, meldet Tashi ihn für ein auf vergleichsweise niedrigerem Level stattfindenden „Challengers"-Event an, bei dem er sich wieder ein paar Siege und damit auch wieder mehr Selbstbewusstsein sichern soll. Doch als Gegner trifft er dort ausgerechnet auf Patrick (Josh O'Connor). Der war einst nicht nur Arts bester Freund, sondern dazu auch noch mit Tashi zusammen. Bald liegt deshalb nicht nur auf dem Tennisplatz ordentlich Spannung in der Luft…Der Oscar®- und BAFTA-nominierte Filmemachers Luca Guadagnino („Call Me by Your Name", „I Am Love") führt Regie nach einem Drehbuch von Justin KuritzkesUrsprünglich sollte Challengers 2023 die Filmfestspiele von Venedig eröffnen. Im Zuge des Schauspieler-Streiks zog der Film seine Teilnahme einen Monat vorher allerdings zurück und erscheint nun ab 25. April in den Kinos.