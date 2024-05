Der geilste Sommerjob: Verdiene 5.000 €

Der oder die Glückliche wird als „rasende/r Jobreporter/in“ die Arbeitswelt Südtirols aus einer einzigartigen Perspektive erleben. Je einen Tag lang geht es hinter die Kulissen eines anderen Unternehmens, wo spannende Herausforderungen gemeistert werden müssen. Begleitet wird das Praktikum von einem Filmteam, das die Erlebnisse festhält und auf den sozialen Netzwerken teilt.Folgende Firmen sind Teil des Projekts: Brimi, Gruber Logistics, ERDBAU, Mader, Stol.it/First Avenue, Südtirol 1, Doppelmayr Italia, Südtiroler Sanitätsbetrieb, Engo, NOI Techpark und Messe Bozen.„Der geilste Sommerjob“ bietet nicht nur spannende Einblicke in verschiedene Berufsfelder, sondern dient auch als Inspirationsquelle für junge Menschen in Südtirol.geht in die nächste Runde! Es ist für uns DAS größte Projekt des Jahres, um die für den Arbeitsmarkt so wichtige Zielgruppe der Berufseinsteiger zu erreichen. Es ist nicht nur eine außergewöhnliche Chance für junge Menschen, sondern auch ein Spiegel unserer Arbeitswelt in Südtirol. Wir möchten damit junge Talente inspirieren und ihnen zeigen, dass ihre beruflichen Träume in unserer Region Realität werden können.“, so Christoph Pillon, Head of Business Development bei Karriere Südtirol.Die Videos, die im Rahmen des Projekts entstehen und auf sozialen Medien verbreitet werden, helfen den Unternehmen, sich bei einem jungen Publikum als Arbeitgeber zu positionieren. Gleichzeitig motivieren sie junge Menschen, ihre beruflichen Ziele zu verfolgen und eigene Karrierewege zu entdecken.Interessierte können sich bis zum 02. Juni bewerben. Voraussetzungen sind ein Interesse an Menschen, Berufen und Unternehmen, Freude an der Arbeit vor und hinter der Kamera sowie eine Affinität zu Social Media.Nutze die Gelegenheit und bewirb dich jetzt für „Der geilste Sommerjob“!Weitere Informationen zum Bewerbungsprozess findest du hier