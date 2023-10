Die finale Runde: Das Online Voting

Foto: © Julia Burger

Foto: © Andreas Pichler

Die Innovationen reichen von einem nachhaltigen Konzept für die Südtiroler Landwirtschaft dem „Barbianer Hornochs“, bis zur Wachtelbrütung und der Vermarktung der Eier und einer technologischen Entwicklung, welche es möglich macht mit einer tragbaren Kamera, wie der GoPro, in Echtzeit ortsbezogene Daten vom Apfelfeld zu erheben.Beim Online Voting vom 23. Oktober bis 9. November geht es für die drei Finalisten in der finalen Runde noch einmal um Alles. Sie buhlen nämlich um den Titel innovativste/r Jungbäuerin oder Jungbauer des Jahres. Alle Südtirolerinnen und Südtiroler können beim großen Video-Voting auf www.sbj.it/impuls ihrem Favoriten eine Stimme geben und ihm dabei helfen, den Wettbewerb zu gewinnen.Thomas Zanon, Jungbauer vom Lukashof in Barbian, zeigt, wie Innovation in der Landwirtschaft Tradition, Effizienz und Tierwohl vereinen kann. Sein Fokus liegt auf der Mästung männlicher Kälber aus der Milchwirtschaft, um Lebendtiertransporte zu minimieren und die Wertschöpfung in Südtirol zu stärken. Die Zusammenarbeit mit Matthias Ploner (seit 2019) der einen Milchwirtschaftsbetrieb hat, ermöglicht die Vereinigung beider Betriebe und schafft ein flexibles, weniger arbeitsintensives Bewirtschaftungsmodell. Thomas kauft die männlichen Kälber von Matthias und mästet diese bis zur Schlachtung. Diese innovative Herangehensweise bewahrt nicht nur die Berglandwirtschaftstradition und die gefährdete Pinzgauer-Rinderhaltung, sondern sichert auch die Zukunft kleinstrukturierter Bergbauernbetriebe in Südtirol. Es ist ein beispielhaftes Modell, wie Innovation in der Landwirtschaft nicht nur wirtschaftliche, sondern auch ökologische und gesellschaftliche Funktionen erfüllen kann.Julia Burger vom Oberfreihof in Flaas revolutioniert die Wachtelzucht durch vorbildliche Tierhaltung auf festem Boden und liebevolle Aufzucht von jedem Küken, ohne Unterscheidung nach Legeleistung. Diese Hingabe ermöglicht die Produktion hochwertiger, gesunder Wachteleier, die Julia als Direktvermarkterin vertreibt. Mit selbstgesetzten hohen Standards hebt sie sich von der Konkurrenz ab. Durch die Umstellung auf Bio und die Aufstockung von vier auf 600 Wachteln konnte Julia ihren Hof vom Nebenerwerbsbetrieb zum Vollerwerbsbetrieb wandeln. Julia plant sogar die Mast der männlichen Wachteln und den Verkauf des Fleisches. Regionale Bio-Wachteleier sind im gesamten italienischen Raum rar, und vergleichbare Produkte sucht man auch in Südtirol vergeblich.Andreas Pichler vom Baumgartnerhof in Natz hat mit seinem innovativen System „Naturamon„ eine revolutionäre Lösung für den Obstbau entwickelt. Mithilfe von einfachen Handy- und Actionkameras, die am Traktor angebracht werden, ermöglicht „Naturamon“ durch künstliche Intelligenz und Bilderkennung eine detaillierte Analyse pro Baum.Das System liefert eine präzise Übersichtskarte mit Informationen zu Blüten, Blättern und Früchten pro Baum. Dies verbessert nicht nur das Ernte-Management, sondern ermöglicht auch Vorteile bei der Blütenausdüngung und einen gezielteren Baumschnitt. Andreas plant den Ausbau zu einem umfassenden Krankheits- und Schädlingsmonitoring-System im Obst- und Weinbau.Das langfristige Ziel ist es, die gewonnenen Daten direkt in den Traktor einzuspeisen, um eine automatisierte, optimierte Bewirtschaftung zu ermöglichen. „Naturamon„ trägt nicht nur zur präzisen Fruchtoptimierung bei, sondern fördert auch umweltfreundlichere und kosteneffizientere Anbaupraktiken. So strebt Andreas Pichler nicht nur quantitative Verbesserungen an, sondern auch eine Steigerung der Qualität und Geschmacksintensität der Früchte durch eine optimierte Bewirtschaftung.Wenn die drei Finalisten auch sehr unterschiedlich sind, so haben sie Eines gemeinsam: Ihre Begeisterung für die Landwirtschaft. Wer jetzt neugierig geworden ist, sollte sich auf sbj.it/impuls die Videos zu den drei innovativen Projekten ansehen und mit abstimmen. Für die Jungbäuerinnen und Jungbauern zählt jede Stimme!Die fünfte Auflage des Innovationspreises „IM.PULS“ ist ein Projekt der Südtiroler Bauernjugend und wird unterstützt vom Südtiroler Bauernbund, den Südtiroler Raiffeisenkassen, der Landwirtschaftlichen Hauptgenossenschaft, der Abteilung für Innovation, Forschung und Universität der Provinz Bozen, der Messe Bozen sowie den Medienpartnern Dolomiten, stol.it, Südtirol 1, Radio Tirol und dem Südtiroler Landwirt.