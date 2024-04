Die Verkehrshilfskräfte der A22, immer an der Seite der Reisenden

Foto: © Brennerautobahn AG

Die Brennerautobahngesellschaft beschäftigt 80 Verkehrshilfskräfte in den sechs Dienstleistungszentren CSA, die etwa alle 50 km entlang der Autobahn liegen. Sie bestreiten jährlich mehr als 14.000 Einsätze mit durchschnittlich 64.000 Stunden an Streifendiensten.Diese aussagekräftigen Zahlen zeigen auf, dass die Verkehrshilfskräfte für die insgesamte Sicherheit unverzichtbar sind, von der Prävention über die Streifendienste, Inspektionen an der Infrastruktur (Tunnel, Viadukte, Beschilderung, Beleuchtung, Leitplanken, Zäune, etc.), der Präsenz auf der Autobahn und den Dienstleistungen an den Mautstellen, den Raststätten und den Parkplätzen bis zu den tatsächlichen Einsätzen bei Staus, Unfällen, Meldungen, aber auch widrigen Wetterverhältnissen.Die Verkehrshilfskräfte sind ein wesentliches Glied für die Sicherheit entlang der A22: Koordiniert vom CAU binden sie externe und internen Akteure mit ein, die bei Not- oder Unfällen als Team zusammenarbeiten, um den Autobahnnutzern den bestmöglichen und schnellsten Dienst zu bieten. Mithilfe von 255 Kameras überwachen die Mitarbeiter des CAU die Autobahn rund um die Uhr, sodass sie bei einem Verkehrsunfall oder anderen Verkehrsstörungen eingreifen und neben den Verkehrshilfskräften auch andere Organisationen von der Straßenpolizei über die Feuerwehr bis zu den Rettungsdiensten einbeziehen können.Gleichzeitig werden die Informationen auf den verschiedensten verfügbaren Kanälen aktualisiert: auf der Homepage, auf den Wechselverkehrszeichen, im Radio und auf dem Telegram-Kanal. Wer entlang der A22 in Schwierigkeiten gerät oder Hilfe braucht, kann die grüne Nummer (800279940) oder das CAU (0461 980085) anrufen – und die Verkehrshilfskräfte werden zeitnah vor Ort sein.