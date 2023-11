Ein Date mit deinem Traumjob

[email protected]

... ist man immer ein bisschen nervös. Was erwartet dich wohl? Ob die Chemie stimmt? Wird da was Ernstes draus? Tja, da hilft nur eins: Wirf dich in dein schönstes Weihnachtsoutfit (das Businesskostüm kannst du getrost zu Hause lassen) und ab nach Vahrn!Für das ultimative Weihnachts-Feeling haben wir einen kleinen, Foodtruck und mehr aufgebaut. Die perfekte Location für lockere Gespräche und ein erstes Kennenlernen. Wir plaudern ganz entspannt über dich, über uns und darüber, was in einer gemeinsamen Zukunft so alles möglich sein könnte. Und wer weiß,Jetzt bist du bestimmt neugierig, wer denn eigentlich dein Date ist, oder? Das Profil kann sich sehen lassen:und liefert nicht nur nach Italien, sondern in über 30 Länder weltweit. Und bis so ein Mozzarella in einem Supermarktregal in Frankreich oder Schweden liegt, braucht es natürlich viele Hände, die mit anpacken.- Donnerstag, 30. November 2023, von 16 bis 20 Uhr- Milchhof Brixen – Brimi , Brennerstraße 2, Vahrn- Mit Weihnachtsmarkt und Glühweinstand- Keine Voranmeldung nötig, komm einfach vorbei!Mehr Infos unter https://www.brimi.it/de/wissenswertes/jobspeeddating Brimi – Milchhof BrixenBrennerstraße 239040 Vahrn (BZ)T +39 0472 271300