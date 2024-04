Ein Rendezvous mit den Südtiroler Qualitätsprodukten

Bereits am Frühstücksbuffet werden Hotelgästen die lokalen Produkte serviert: cremiger Südtiroler Joghurt, knackiger Südtiroler Apfel g.g.A., Südtiroler Butter, Marmeladen und Honig. Auf Herzhafte warten Südtiroler Speck g.g.A., feiner Südtiroler Käse oder Eier aus Freilandhaltung.

Nebenbei lässt sich in der Morgenpost schmökern, die während der Spezialitätenwochen nicht nur über das Wetter und angebotene Aktivitäten informiert, sondern auch über die Besonderheiten der Südtiroler Produkte . Nach dem ausgiebigen, stärkenden Frühstück warten unzählige Möglichkeiten zur Gestaltung des anstehenden Tages: von entspannenden Stunden im Wellnessbereich bis zu geführten Besichtigungen in Weinkellereien, von herausfordernder Wanderung bis zur gemütlichen Radtour.

Wer zum Nachmittagssnack wieder im Vinum Hotel ist, freut sich auch hier über die Südtiroler Qualitätsprodukte. Südtiroler Kräutertee sorgt für wohlige Wärme, Südtiroler Apfelsaft für fruchtige Erfrischung. Den kleinen Hunger stillen Häppchen, z.B. Südtiroler Speck g.g.A., Trockenobst oder Südtiroler Brotspezialitäten.



Besonders genussvoll wird es auf der Menükarte und beim „Südtiroler Aperitivo“, wo neben Südtiroler Schüttelbrot g.g.A. , Südtiroler Speck g.g.A., Südtiroler Apfel g.g.A. und Südtiroler Käse auch der Südtiroler Wein DOC im Rampenlicht steht. Durch seine Vielfalt prädestiniert als Begleiter traditioneller sowie moderner Gericht, rundet er jedes Menü harmonisch ab. Ein Genuss, in den nicht nur Hotelgäste kommen: Auch externen Gästen ist es möglich einen Tisch im Restaurant in einem der 16 teilnehmenden Vinum Hotels zu reservieren – und sich mit Südtiroler Kochkunst veredelt mit regionalen Zutaten verwöhnen zu lassen.

