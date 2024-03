Ein Tag im Leben eines Verkaufsmitarbeiters bei Grohe: Herausforderungen, Freuden und Lernerfahrungen

Foto: © Grohe GmbH

Foto: © Grohe GmbH

Foto: © Grohe GmbH

Ein neuer Tag bei GROHE beginnt mit dem Aufschließen unseres Verkaufsgeschäfts – dem Herzstück unseres Engagements für exzellenten Kundenservice. Schon bevor die ersten Handwerker den Weg zu uns finden, ist unser Team aktiv dabei, alles für einen erfolgreichen Tag vorzubereiten. Diese morgendliche Routine ist geprägt von Optimismus und der Vorfreude auf die Begegnungen des Tages.Sobald die Türen geöffnet sind, werden die PCs und Touch-Monitore hochgefahren. Diese modernen Technologien sind nicht nur Werkzeuge für unsere Mitarbeiter, um effizient und effektiv zu arbeiten; sie dienen auch unseren Kunden. Auf den benutzerfreundlichen Touch-Monitoren können unsere Besucher eigenständig in unserem Onlineshop navigieren, sich über Produkte informieren oder nach Lösungen für ihre spezifischen Bedürfnisse suchen.Die morgendliche Vorbereitungsphase ist eine Zeit des stillen Fleißes, die den Grundstein für den Tag legt. Es ist eine Gelegenheit, die Weichen für positive Kundenerfahrungen zu stellen und sicherzustellen, dass unser Geschäft nicht nur ein Ort des Kaufens und Verkaufens ist, sondern eine Plattform für Entdeckungen, Lernen und professionellen Austausch.Bei GROHE verstehen wir die Bedeutung dieser Momente. Jeder Tag ist eine neue Chance, unsere Leidenschaft für Technik und hervorragenden Kundenservice zu leben und zu teilen. Unser Ziel ist es, von der ersten Minute an eine einladende und inspirierende Atmosphäre zu schaffen, in der sich jeder Handwerker verstanden und wertgeschätzt fühlt.Jeder Handwerker, der unseren Laden betritt, wird freundlich empfangen – für uns ist er der wahre Held, der mit unseren Werkzeugen etwas Besonderes in Werkstätten und auf Baustellen vollbringt. Dieser respektvolle und wertschätzende Umgang bildet das Fundament jeder Kundenbeziehung bei GROHE.Sobald der Handwerker sein Anliegen schildert, sei es ein spezifisches Produktbedürfnis oder eine komplexe Herausforderung, tritt die Expertise unseres Verkaufsteams in den Vordergrund. Mit Zugriff auf über 20.000 Artikel in unserem Lager navigieren unsere Verkäufer geschickt durch unseren intuitiven Onlineshop . Diese moderne Technologie ermöglicht eine transparente Beratung, bei der der Kunde jederzeit Einblick hat und direkt den passenden Artikel vorgeführt bekommt.Kommunikationsfähigkeit und Freundlichkeit sind dabei nicht nur zusätzliche Fähigkeiten, sondern essentielle Bestandteile des Kundenservice bei GROHE. Unsere Verkäufer sind nicht nur Berater, sondern Partner unserer Handwerker, gewappnet mit der Technik und dem Wissen, um für jede Anforderung eine Lösung zu finden. In dieser Atmosphäre des Vertrauens und der Unterstützung schaffen wir es, die Erwartungen unserer Kunden nicht nur zu erfüllen, sondern hoffentlich zu übertreffen.Bei GROHE ist die Teamarbeit nicht nur ein Teil der Arbeit – sie ist das Herzstück unserer Unternehmenskultur. Unsere Mitarbeiter im Verkauf verstehen die Kunst der Zusammenarbeit, um jeden Tag aufs Neue hervorragende Ergebnisse zu erzielen. Diese Zusammenarbeit erstreckt sich über verschiedene Abteilungen hinweg und schafft eine dynamische Arbeitsumgebung, in der Werte wie Vertrauen, Respekt und Innovation im Mittelpunkt stehen.Unsere Verkäufer arbeiten eng mit den Abteilungen Einkauf, Lager, Buchhaltung und Marketing zusammen. Diese interdisziplinäre Zusammenarbeit ermöglicht es, spezielle Kundenanfragen effizient zu bearbeiten und sicherzustellen, dass wir stets die besten Produkte und Lösungen anbieten. Ob es darum geht, mit Einkäufern spezielle Bedingungen mit Lieferanten zu verhandeln, mit dem Lager die Verfügbarkeit von Produkten zu prüfen oder mit der Werbeabteilung Promotions zu koordinieren – jeder ist ein wichtiger Teil des Ganzen.Zudem fördert die direkte Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten unser tiefes technisches Verständnis und sichert die Kompetenz in der Beratung. Diese enge Verbindung ermöglicht es unseren Verkäufern, sehr spezielle und technische Rückfragen effektiv zu klären und unser Angebot stets auf dem neuesten Stand zu halten.Innerhalb des Verkaufsteams unterstützt man sich gegenseitig. Dieser Zusammenhalt stärkt nicht nur das individuelle Wachstum, sondern fördert auch ein Arbeitsklima, in dem jeder Einzelne sich wertgeschätzt fühlt. Unsere Teammitglieder teilen ihr Wissen und ihre Erfahrungen, um gemeinsam Herausforderungen zu meistern und voneinander zu lernen. Diese Kultur der Unterstützung und des gemeinsamen Lernens ist ein fundamentaler Baustein unserer Unternehmensphilosophie.Bei GROHE verstehen wir, dass unser Erfolg direkt mit der Entwicklung jedes einzelnen Teammitglieds verbunden ist. Deshalb legen wir großen Wert auf kontinuierliche Lernmöglichkeiten und persönliches Wachstum. Für neue Mitarbeiter beginnt diese Reise mit einem umfangreichen Onboarding-Prozess. In dieser Phase durchlaufen Sie unseren internen Trainingsplan, der speziell darauf ausgerichtet ist, Ihnen einen tiefgreifenden Einblick in alle unsere Produktgruppen zu geben. Dieses fundierte Wissen bildet das Fundament für Ihre Sicherheit im Kundenkontakt und Ihre Kompetenz in der Beratung.Bei GROHE endet die Reise nicht mit dem Abschluss des Arbeitstages. Wir bieten unseren Verkaufsmitarbeitern vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten, die über den Tag hinausgehen. Der Weg vom Verkaufsgeschäft hin zu Positionen im Innendienst oder Außendienst steht ebenso offen wie die Chance, in anderen Abteilungen des Unternehmens eine neue Herausforderung zu finden. Unsere dynamische und unterstützende Arbeitsumgebung ist der ideale Nährboden für alle, die ihre Fähigkeiten erweitern und ihre Karriere vorantreiben möchten. Bei uns wird die individuelle Weiterentwicklung großgeschrieben, und wir ermutigen jeden, seinen persönlichen und beruflichen Wachstumspfad zu entdecken.Werden Sie Teil unseres Teams und nutzen Sie die Chance, in einem Unternehmen zu arbeiten, das nicht nur Wert auf die Zufriedenheit seiner Kunden, sondern auch auf die Entwicklung und das Wohlbefinden seiner Mitarbeiter legt.Ein Tag im Leben eines Verkaufsmitarbeiters bei GROHE bietet mehr als nur berufliche Herausforderungen – es ist eine Gelegenheit, in einem werteorientierten Team zu wachsen, sich persönlich und beruflich weiterzuentwickeln und täglich einen echten Unterschied zu machen. Bei GROHE setzen wir auf Vielfalt, Innovation und Fairness, um gemeinsam die Zukunft des technischen Handels zu gestalten.Sind Sie bereit, Ihre Karriere auf die nächste Stufe zu heben und Teil unseres dynamischen Teams zu werden? Besuchen Sie uns auf www.groheshop.com , um mehr über die Arbeit bei GROHE, unsere offenen Stellen und die verschiedenen Berufsbilder zu erfahren. Ergreifen Sie die Initiative und bewerben Sie sich jetzt für ein unverbindliches Gespräch. Lassen Sie uns gemeinsam herausfinden, wie Ihre Fähigkeiten und Leidenschaften zur GROHE-Familie beitragen können. Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen und gemeinsam neue Wege zu gehen. Werden Sie jetzt Teil von etwas Großem!>> Link zu Landingpage Arbeiten bei Grohe >> Link zu Landingpage Ausbildung und Praktika >> Jetzt bewerben