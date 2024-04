Ein Wochenende voller Kunst, Handwerk und Naturgenuss im Staudenparadies

Die Besucher erwartet eine beeindruckende Vielfalt an winterharten Pflanzen sowie Kunst und Handwerk, präsentiert von über 30 Ausstellern. Von handgefertigtem Schmuck bis hin zu kunstvoll gestalteter Keramik können Besucher einzigartige Produkte entdecken und ein ideales Muttertags-Geschenk finden. Die Veranstaltung bietet zudem eine einzigartige Gelegenheit, die Arbeiten regionaler Handwerker live zu erleben und zu erwerben.Ein weiteres besonderes Highlight stellt die erste internationale Skulpturenausstellung „SculpGarden“ dar. 19 renommierte Künstler aus verschiedenen Ländern präsentieren dabei ihre Werke und verwandeln das Staudenparadies in einen einzigartigen Skulpturenpark. Von abstrakten Skulpturen bis hin zu figurativen Werken können Besucher die Vielfalt der zeitgenössischen Kunst erleben und genießen. Die Ausstellung „SculpGarden“ ist auch noch über dieses Wochenende hinaus, bis zum 28. Oktober geöffnet.Neben dem künstlerischen Angebot erwarten die Besucher lokale Köstlichkeiten, wie die bekannten „Latzfonser Krapfen“ sowie traditionelle Leckereien. Während die Eltern die besondere Atmosphäre und Vielfalt im Staudenparadies erleben, sorgt eine aufregende Spielecke für Unterhaltung bei den Kleinsten.Ob Kunstliebhaber, Gartenfreund oder einfach nur Genießer – das Staudenparadies heißt alle herzlich willkommen zu einem Wochenende voller Vielfalt, Kunst und Genuss! Die Veranstaltung „Kunst und Handwerk im Staudenparadies“ findet am 4. und 5. Mai von 10:00 bis 18:00 Uhr statt. Der Eintritt beträgt 4 Euro. Samstag und Sonntag mit Frühschoppen ab 10 Uhr.Weitere Informationen finden Interessierte unter www.staudenparadies.com oder auf Facebook / Instagram.STOL ist on Tour und zeigt die schönsten Bilder.