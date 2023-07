Familienparadies am Sandstrand: Unvergesslicher All-Inclusive-Urlaub im Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria****

Foto: © Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria

In den Restaurants finden Sie ein Buffet für alle Sinne - von köstlichen Meeresfrüchten bis hin zu traditionellen italienischen Gerichten können Sie hier die Aromen und Geschmacksrichtungen dieser bezaubernden Region in vollen Zügen genießen. In den Outlets „Pentolo & Grill“ und „La terrazza“ werden Sie mit dem Besten verwöhnt, was die kalabrische Küche zu bieten hat.Für die kleinen Gäste ist an diesem Ort bestens gesorgt. Im Falky Land werden Kinder ab 3 Jahren zu kleinen Entdecker_innen und Abenteurer_innen. Hier können sie in einer sicheren und liebevoll gestalteten Umgebung spielen, lernen und neue Freundschaften schließen. Das Lachen und die strahlenden Augen der Kinder sind der Beweis für die wundervollen Erinnerungen, die sie schaffen.Aber auch Teenager kommen hier voll auf ihre Kosten. Das Teenie Land bietet speziell auf ihre Interessen und Bedürfnisse zugeschnittene Aktivitäten, damit sie sich in ihrer eigenen Welt entfalten und neue Freundschaften knüpfen können - im Teenie Land war Langeweile gestern.Eintauchen in die eigene Wasserwelt des Hotels bedeutet, sich dem fröhlichen Lachen der Kinder hinzugeben und gemeinsam mit ihnen die Wasserrutschen hinabzusausen. Die vielfältige Poollandschaft bietet Spaß und Erfrischung für die ganze Familie.Für diejenigen, die den Nervenkitzel des Wassersports suchen, werden hier zahlreiche Möglichkeiten wie Windsurfen, Kanufahren und aufregende Katamarantouren geboten. Die Wassersportschule Moonlight steht Ihnen dabei mit erfahrenen Lehrer_innen zur Seite und ermöglicht Ihnen, die Küste von Calabrien aus einer ganz neuen Perspektive zu erleben.Der Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria**** ist mehr als nur ein Resort. Hier werden Träume wahr und Erinnerungen geschaffen. Es ist ein Ort, an dem die Freude und das Glück Ihrer Lieben im Mittelpunkt stehen.FALKENSTEINER CLUB FUNIMATION GARDEN CALABRIALocalità Torre Mezza Praia Strada Statale 1888022 Acconia di Curinga (CZ)Kalabrien, ItalienBuchungen:+43 50 9911 8065