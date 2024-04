Faszination Mittelalter auf Schloss Tirol

Ritter von Andrian. - Foto: © Schloss Tirol

Das letzte April-Wochenende steht im Landesmuseum Schloss Tirol mehr denn je ganz im Zeichen des Mittelalters: Ritterk√§mpfe (Ritter von Andrian), T√§nzerinnen (Perlen des Orients), historische Holzspiele (Spiel- & Erlebniswelten), Musikanten (Heydenrausch) und Marktst√§nde geben Einblick in das mittelalterliche Leben.‚ÄěRoman & Team‚Äú sowie ‚ÄěBraciere Medievale‚Äú kredenzen kulinarische K√∂stlichkeiten wie Rittersuppe, Grillspezialit√§ten, Schmalzbrote und der Knappen Lieblingss√ľ√üspeisen. Dazu gibt es Gew√ľrzwein und einen Humpen frisch gebrautes Bier (Brasseria della Palude).Auch die jungen Schlossbesucher kommen auf ihre Kosten: Es werden gemeinsam kleine Ledertaschen hergestellt, die Treffsicherheit beim Armbrustschie√üen erprobt oder faszinierenden Legenden rund um das Schloss gelauscht. Die Vorburg wird sich in diesem Jahr erstmals in eine gro√üe Spielwiese mit mittelalterlichen Holzspielen verwandeln, die nicht nur Spa√ü machen und unheimlich spannend sind, sondern auch Alt und Jung zusammenbringen. Begleitet wird das Fest von mittelalterlicher Musik und T√§nzen. Auch ein Einblick in die faszinierende Welt der Falknerei wird den Besucherinnen und Besuchern geboten.Das absolute Highlight aber sind und bleiben die spektakul√§ren Schwertk√§mpfe, die sich die Ritter von Andrian liefern.Das Mittelalterfest wird ein unvergessliches Erlebnis f√ľr alle und bietet zudem die M√∂glichkeit auch das gesamte Schloss zu besuchen. Die Veranstaltung dauert von 10.00 bis 18.00 Uhr und findet bei jeder Witterung statt.Weitere Informationen und das detaillierte Programm finden Sie unter www.schlosstirol.it/mittelalterfest/