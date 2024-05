Der Premierminister wird zu den Rednern bei der 19^ Ausgabe des Trento Festival of Economics gehören, das vom 23. bis 26. Mai 2024 in der Erfolgsformel stattfindet, bei der die 24 ORE Group zusammen mit Trentino Marketing zum dritten Mal in Folge als Organisatoren im Namen der Autonomen Provinz Trient und mit dem Beitrag der Gemeinde Trient und der Universität Trient auftritt. Der Premierminister wird am Freitag, den 24. Mai, um 14.30 Uhr im Teatro Sociale in Trient mit der Journalistin Maria Latella von Sky TG24 und Radio 24 sprechen. Ebenfalls anwesend war der Sekretär der Demokratischen Partei am Freitag, den 24. Mai um 17.15 Uhr im Teatro Sociale in Trient, der von Ferruccio De Bortoli zum Thema „Meine Antworten auf die Dilemmata unserer Zeit“ interviewt wurde.Die Anwesenheit vonund dem EU-Kommissar für Wirtschaft und Währung der Europäischen Kommission in Trient wurde bestätigt, die am Samstag, den 25. Mai um 18.15 Uhr im Palazzo della Provincia - Sala Depero zum Thema „“ sprechen werden. Unter den Teilnehmern des Festivals von Trient wird der Präsident der Stiftung für weltweite Zusammenarbeit am Freitag, den 24. Mai um 9.30 Uhr im Teatro Sociale in der Podiumsdiskussion „“ und am Samstag, den 25. Mai um 9.45 Uhr zum Thema „“ sprechen, der Präsident des Ausschusses für auswärtige und gemeinschaftliche Angelegenheiten der Abgeordnetenkammer wird am Samstag, den 25. Mai um 14.00 Uhr im Palazzo della Provincia - Sala Depero in der Podiumsdiskussion „“ und Sonntag, den 26. Mai um 12.00 Uhr im Teatro Sociale zum Thema „“.bei der Ausgabe 2024 des Trento Festival of Economics mit dem Titel „“:, Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften 2006 für seine Analyse der intertemporalen Beziehungen der makroökonomischen Politik, der als Stammvater der Neokeynesianer gilt, kehrt amum 14.30 Uhr im Teatro Sociale nach Trient zurück, um seine Reise durch die wirtschaftlichen Ideen und Theorien der letzten 60 Jahre fortzusetzen., Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften 2000, wird für seine Beiträge zur „Entwicklung von Theorien und Methoden für die Analyse selektiver Stichproben“ am Samstag, den, zum ersten Mal auf der Bühne des Trento Festivals zum Thema „“ im Teatro Sociale um 9:30 Uhr sprechen; Michael, emeritierter Professor für Management und ehemaliger Dekan der Graduate School of Business der Stanford University und Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften 2001, wird amum 14:45 Uhr im Teatro Sociale über das Thema „Leben mit globalen Permakrisen“ sprechen.Das Eichhörnchenvolk wird auch die beiden sehr beliebten, der 2006 den Friedensnobelpreis für sein Engagement für die Schaffung wirtschaftlicher und sozialer Entwicklung von unten erhielt, wirdum 9.30 Uhr über „Der Mensch am Scheideweg zwischen Selbstzerstörung und einer Zukunft der Eroberungen“ sprechen, während, Friedensnobelpreisträgerin von 2011 für ihren gewaltlosen Kampf für Demokratie und ihre Verteidigung der Frauenrechte im Jemen, Gründerin der Tawakkol Karman International Foundation, wird amin einem Dialog mit, dem Sprecher der Päpstlichen Basilika St. Peter, mit dem Titel „“ sprechen.Die Eröffnungsrede der Eröffnungsfeier des Festivals am Donnerstag, den 23. Mai um 18.00 Uhr wird von Kardinal, emeritierter Präsident des Päpstlichen Rates für die Kultur, im Dialog mit, Präsidentin und CEO der Biagiotti-Gruppe, gehalten, während der Abschluss des Festivals am Sonntag, den 26. Mai, dem Präsidenten der Confindustria,, anvertraut wird, interviewt von Fabio Tamburini, Chefredakteur von Il Sole 24 Ore. Unter den vielen Veranstaltungen, die für die neunzehnte Ausgabe des Trento Festival of Economics geplant sind, sollten Sie sich die Rede von Kardinalam Samstag, den 25. Mai, im Dialog mit, Universität Luiss Guido Carli, zum Thema „“ nicht entgehen lassen.Das vollständige Programm ist online unter www.festivaleconomia.it