„Frauen und Finanzen – Frauen inspirieren Frauen, ihre Finanzen selbst in die Hand zu nehmen“

Was sollten junge Frauen beim Umgang mit Geld beachten? Wie sollten sie ihr Kapital investieren? Wie können sie finanziell für das Alter vorsorgen? Diese und weitere Fragen möchte die Veranstaltung „Frauen und Finanzen“, die die Pensplan Centrum AG zusammen mit der Stiftung Südtiroler Sparkasse anlässlich des Equal Pension Day am 27. Oktober 2023 organisiert, beantworten. Ziel des Events ist es, Frauen dafür zu sensibilisieren, wie sie sich finanziell unabhängig machen, ihre Ziele erreichen und ihr Potenzial entfalten können. Junge Frauen sollen dazu inspiriert werden, ihre Finanzen selbst in die Hand zu nehmen und sich für Finanz- und Vorsorgethemen fit zu machen.Fünf engagierte Frauen helfen dabei, eventuelle (mentale) Hürden abzubauen, indem sie von ihren privaten und beruflichen Erfahrungen berichten und so manchen Tipp geben:, Finanzkolumnistin und Gründerin der Finanzplattform Fortunalista;, Gründerin des Bekleidungslabels SHER;, Arbeitsrechtsberaterin;, Wirtschaftsverband für Handwerker und Dienstleister, Präsidentin Frauennetzwerk Wnet und Gründerin Wentiquattro sowie, Abteilung Innovation & Energie im Südtiroler Bauernbund.Eine Simultanübersetzung wird angeboten. Im Anschluss besteht bei einem gemeinsamen Apéritif ausgiebige Gelegenheit zum Austausch und Netzwerken.Die Veranstaltung ist Teil des offiziellen Kalenders des italienischen „Monats der Finanzbildung“: www.quellocheconta.gov.it Informationen und Anmeldung (bis 23.10.2023) unter: https://www.pensplan.com/de/frauen-und-finanzen.asp