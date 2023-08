Gemeinschaftsprojekt mit viel Synergien

Vorbildhaft gelang hier die Zusammenarbeit zwischen dem E-Werk Prad und Stilfs, der Marktgemeinde Prad, der Bezirksgemeinschaft Vinschgau als auch dem Bonifizierungkonsortium Vinschgau.Das E-Werk Prad als Bauherr der ersten Stunde bemühte sich um den Bau einer neuen Druckleitung von der Stilfserbrücke zum Energie Kraftwerk Suldenbach im Prader Ortsteil Schmelz. In einem weiteren Projekt wird diese Leitung bis zum Werk am Sportplatz in Prad noch in diesem Jahr erneuert werden.Im Zuge des erstgenannten Projektes schaffte man es auf Initiative der Energie-Werk Prad über die Bezirksgemeinschaft einen lang ersehnten Radwegabschnitt über die drei Kilometer zu realisieren. Dieser soll dann in einem zweiten Baulos bis zur Ortschaft Gomagoi weitergeführt werden.Die Marktgemeinde Prad setzte im Zuge des Projektes die Realisierung des ersten Abschnitts einer neuen Trinkwasserleitung um die final Trinkwasser von der Rosimquelle in Sulden nach Prad führen soll.Die Prader Bonifizierung realisierte schließlich eine neue Beregnungsleitung um die landwirtschaftlich genutzten Wasserressourcen im Raum Prad zu sichern.Einen feierlichen Abschluss der Arbeiten findet schließlich am Samstag, 5. August beim Energie Kraftwerk Suldenbach im Prader Ortsteil Schmelz statt.STOL ist on Tour und zeigt die besten Bilder.