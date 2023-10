Großer Erfolg für das Südtiroler Speckfest 2023

Foto: © Skirama Kronplatz

Foto: © Skirama Kronplatz

Foto: © Skirama Kronplatz

Das vielfältige Angebot aus Produktverkostungen, Kulinarik, Musik und einem attraktivem Rahmenprogramm hat zahlreiche Besucherinnen und Besucher auf den Kronplatz gelockt. An den Ständen der Hersteller und bei zahlreichen kulinarischen Spezialitäten in den Hütten und am Festgelände, gab es die Gelegenheit, den Südtiroler Speck g.g.A. zu genießen und zu erleben.Paul Recla, der Präsident des Südtiroler Speck Konsortiums, ist sehr erfreut über die gelungene Veranstaltung: „Die erste Ausgabe des Südtiroler Speckfests am Kronplatz hat zahlreiche Besucherinnen und Besucher angelockt, die den Südtiroler Speck g.g.A. authentisch in großartiger Naturkulisse erleben konnten. Mit tatkräftiger Unterstützung der Ferienregion Kronplatz, IDM Südtirol und den vielen freiwilligen Helfern konnten wir die Erfolgsgeschichte des Speckfests weiterschreiben und freuen uns bereits auf die zweite Ausgabe im Jahr 2024.“„Mit einer beeindruckenden Beteiligung von über 10.000 Besuchern nach einer längeren Zwangspause, ziehen wir eine äußerst positive Bilanz zur ersten Ausgabe des Südtiroler Speckfestes auf dem Gipfel des Kronplatz auf 2.275 Metern. Dieses herausragende Ergebnis verdanken wir nicht nur der hingebungsvollen Arbeit unserer engagierten Helferinnen und Helfer, sondern auch der bemerkenswerten Zusammenarbeit der Ferienregion Kronplatz, bestehend aus den Tourismusvereinen rund um den Kronplatz und Skirama Kronplatz,den Hüttenbetreibern, dem Südtiroler Speck Konsortium und IDM Südtirol. Der große Erfolg dieser Veranstaltung wäre ohne die hervorragende Zusammenarbeit unserer starken Partner nicht möglich gewesen“, erklärt Thomas Reiter, Direktor von Skirama Kronplatz.