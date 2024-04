Gruppe Santini: Bezugspunkt für Umweltdienste in Italien und im Ausland

Gebr. Santini GmbH.: führt die Sammlung, den Transport sowie die Lagerung von Siedlungsabfällen, Sonderabfällen sowie gefährlichen und nicht gefährlichen Abfälle durch. Weiters werden Metalle und Papier verarbeitet und Fahrzeuge verschrottet

•

Santini Servizi GmbH.: führt die Tätigkeit der Zwischenlagerung und Verwertung von nicht gefährlichen Sonderabfall durch

•

Reseco GmbH.: die ideale Lösung für Baustellenabfälle mittels kostenlosen Containerverleih

•

Gestione Ambiente: Beratung im Umweltbereich

•

Eco Education: Weiterbildung im Bereich Umwelt



Die Veröffentlichung unseres ersten Nachhaltigkeitsberichtes erfüllte uns mit großem Stolz. Umso mehr erfreuen wir uns nun auch unseren zweiten freiwilligen Nachhaltigkeitsbericht vorlegen zu können. Dieses Dokument beinhaltet unser Engagement für eine transparente und umfassende Bewertung der Auswirkungen unserer Geschäftstätigkeit aus wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer Sicht. Wir systematisieren damit, was wir bereits in Bezug auf die drei ESG-Komponenten (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) getan haben. Die ESG-Strategie ist in der Tat ein zentrales Element unseres Auftrags, und wir arbeiten daran, sie in alle unsere Prozesse zu integrieren.



Wir wollen die Einhaltung international anerkannter Standards sicherstellen und diese eng mit unserer Unternehmensstrategie und unseren langfristigen Ergebnissen verknüpfen. Unsere Geschichte, die auf 77 Jahre Engagement und Wachstum zurückblicken kann, wurzelt in den Werten Mut und Hartnäckigkeit des Gründers Marino Santini, an dessen Anfänge wir uns gerne erinnern.



Er arbeitete als Eisenarbeiter im Baugewerbe. In kalten Wintertagen wurde die Arbeit jedoch eingestellt. Um dennoch für den Unterhalt seiner Familie sorgen zu können, sammelte er mit seinem Fahrrad Eisen ein um dies weiterzuverkaufen. Diese Idee war der Beginn eines Unternehmens, das heute 160 Mitarbeiter und 80 Fahrzeuge hat und mehr als 170.000.000 kg verarbeitete und verwertete Abfälle pro Jahr zählt.



Marino hat seinen unaufhaltsamen Einfallsreichtum und seine Weitsicht an seine Kinder und dann an seine Enkel weitergegeben und sie in einen tugendhaften Weg einbezogen, der heute den Eintritt der vierten Generation erlebt: junge Menschen mit einer ganz anderen Herangehensweise als ihre Vorgänger, aber geleitet von den Werten, die sie von der Vergangenheit geerbt haben.



Blicken wir auf die Jahre 2022 und 2023 zurück, sehen wir von uns getätigte Investitionen, welche bedeutende ökologische und soziale Werte haben und zudem unsere wirtschaftliche Stabilität gefestigt haben. Durch die Bedeckung unserer Anlagen mit Photovoltaikanlagen erzeugen wir unsere eigene Energie, die unseren derzeitigen Bedarf zwar nicht vollständig deckt, aber wir verpflichten uns zu einer umweltfreundlichen Energieversorgung, investieren in neue schadstoffarme Fahrzeuge für die Umstellung unseres Fuhrparks auf Euro 6 und verwenden, wo immer möglich, alternative Kraftstoffe wie Biodiesel, mit dem sich die Emissionen um bis zu 90 Prozent reduzieren lassen.

Diese Errungenschaften spornen uns an, in der Praxis noch effizienter zu werden und so die ehrgeizigen Ziele zu erreichen, die wir uns für 2030 gesetzt haben: Der gesamte Strom, der in unseren Prozessen verwendet wird, wird aus erneuerbaren Quellen erzeugt; die Fahrzeugflotte wird zu 80 Prozent aus Euro-6-Fahrzeugen bestehen und außerdem zu 50 Prozent mit Biokraftstoff betrieben werden. Bis 2050 wollen wir vollständig emissionsneutral werden. Wir glauben auch, dass die Bedeutung von ESG-Bereichen und das Engagement für Nachhaltigkeit zunehmen.

Wir betrachten dies als ethischen und strategischen Imperativ, der unsere Entscheidungen und Prozesse leitet und somit auch eine starke Einbindung aller unserer derzeitigen und zukünftigen Stakeholder erfordert. Der Schutz der Umwelt ist ein grundlegender Pfeiler unserer Geschäftstätigkeit, und wir sind ständig bestrebt, unseren ökologischen Fußabdruck zu verkleinern, indem wir Praktiken und Technologien einführen, die den Verbrauch natürlicher Ressourcen minimieren.



Die soziale Dimension ist ein weiteres entscheidendes Element unserer Vision, und wir glauben, dass Erfolg ohne soziale Verantwortung nicht möglich ist. Wir fördern ein integratives Arbeitsumfeld und arbeiten aktiv mit der lokalen Gemeinschaft zusammen, um Beziehungen aufzubauen, die auf Vertrauen und Gegenseitigkeit beruhen. Schließlich ist die ethische Unternehmensführung ein Eckpfeiler unserer Tätigkeit. Wir halten im Umgang mit unseren Stakeholdern hohe ethische Standards ein und lassen uns bei unseren Entscheidungen von Transparenz und Integrität leiten, worauf unsere Glaubwürdigkeit beruht. Die Pflege der Nachhaltigkeit und die entschlossene Entscheidung für einen ESG-Ansatz sind Referenzpunkte für die Zukunft und spiegeln unsere Werte wider.



>> Gruppo Santini

Die Unternehmen der Gruppe Santini sind: