Interpoma: Die Welt des Apfels trifft sich in Bozen

USA und Pflückroboter im Fokus

Interpoma Variety Garden

Highlights 2022

Südtirol ist mit seinen 18.400 Hektar Anbaufläche das größte geschlossene Apfelanbaugebiet Europas und eines der bedeutendsten der Welt. Aus diesem Know-How heraus ist Interpoma entstanden, initiiert und bis heute unterstützt von starken Partnern aus der Branche.Ein Herzstück der Leitmesse der Apfelwirtschaft ist der renommierte Fachkongress. Interpoma Congress 2022 findet an zwei Vormittagen, am 17. und 18. November, statt. Der erste Tag gibt einen Einblick in das Konsumentenverhalten, in die Forschung und Entwicklung sowie die Züchtung neuer Sorten in den USA. Der zweite Tag ist dem Thema der automatisierten Ernte gewidmet und wartet mit der Anwesenheit der weltweit führenden Hersteller von Pflückrobotern auf, die vor Ort ihre innovativen Maschinen präsentieren und ausstellen.Als Weltpremiere veranstaltet die Apfelfachmesse Interpoma eine internationale Ausstellung von Managed Varieties, also exklusiv angebaute und vertriebene Apfelsorten aus aller Welt: den Interpoma Variety Garden. Dieser eigens für die Messe angelegte „Garten“ beherbergt mehr als 55 Marken-Apfelsorten aus allen wichtigen Apfelanbauländern: eine farbenfrohe Schau dieser exklusiven Sorten und ihrer einzigartigen Verpackungen. Der Interpoma Variety Garden ist während der gesamten Messedauer im neuen FieraMesse H1 Eventspace der Messe Bozen frei zugänglich.Der Interpoma Award 2022 prämiert innovative Technologien zur Optimierung des Wassermanagements im Apfelanbau, die Wassereinsparungen ermöglichen und den Ertrag oder die Qualität der Früchte verbessern. Zwei Gewinner werden beim Interpoma Opening am Vorabend der Messe verkündet.Die weltweit einzige Apfelfachmesse bietet wie gewohnt auch dieses Jahr die Möglichkeit für Fachleute und Journalisten, an geführten Besichtigungen von repräsentativen Produktionsanlagen und innovativen Betrieben teilzunehmen. Die zehn verschiedenen Touren, die an den drei Messetagen angeboten werden, stehen im Zeichen der Technik und Innovation, des biologischen Anbaus und der Nachhaltigkeit.ipoma ist das offizielle Magazin der Interpoma, das zum ersten Mal während Interpoma Connects 2020 erschien und beim „Best of Content Marketing Award 2021“ als herausragendes Unternehmensmagazin des Jahres mit dem Silver Award ausgezeichnet wurde. Die zweite Ausgabe wird wieder zu 100% auf Apfelpapier gedruckt und exklusiv auf der Interpoma erhältlich sein.Bereits zum zweiten Mal bietet Interpoma Business Match als exklusive Online-Matchmaking-Veranstaltung allen Akteuren der Apfelbranche die Möglichkeit, mit neuen, interessanten Lieferanten und Geschäftspartnern in Kontakt zu treten. Die Initiative ist für alle Teilnehmer kostenlos und wurde von Messe Bozen in Zusammenarbeit mit der Handelskammer Bozen und EEN Enterprise Europe Network konzipiert.3 Tage | 25 Jahre Erfahrung | 490 Top-Unternehmen | 20.000 Apfelexperten aus 70 LändernDonnerstag 17. bis Samstag 19. November | 9:00 – 18:00 UhrOnline-Ticket (25 statt 29 Euro) gilt südtirolweit als Gratis-Fahrschein für die öffentlichen VerkehrsmittelInfos und Tickets und Anmeldungen unter: www.interpoma.it/de/interpoma-congress STOL ist on Tour und zeigt die besten Bilder.