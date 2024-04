Júlio César feiert mit Reusch 90 Jahre Sportgeschichte

Erich Weitzmann, Sophie Serra (Nicht von Erich Weitzmann), Susana Werner, Júlio César - Foto: © Reusch

Agents - Foto: © Reusch

Birthdaycake - Foto: © Reusch

Im Jahr 1934 fertigte Karl Reusch sein erstes Paar Handschuhe auf dem Dachboden seines Hauses im schwäbischen Metzingen und legte damit den Grundstein für das heute in Bozen ansässige Unternehmen Reusch.Um das 90-jährige Firmenjubiläum zu feiern, kam nun die stetig wachsende Belegschaft des Unternehmens aller drei Standorte mit Ehrengästen, Vertriebspartnern und Außendienstmitarbeitern aus 20 Ländern und vier Kontinenten in Bozen zusammen. Süd-tirols Hauptstadt ist seit 2017 Firmensitz der global agierenden Sportmarke. Gefeiert wurde im Meta Skybar Restaurant im Herzen Bozens. Unter den Ehrengästen: der ehemalige brasilianische Nationaltorwart und Triple-Gewinner Júlio César. Zusammen mit Reusch-CEO Erich Weitzmann tauschten sie auf der Bühne Erinnerungen aus und ließen ihre erste Begegnung Revue passieren. Ebenso war die Südtiroler Sportlandschaft mit den Extremsportler Jakob und Matthias Weger, auch bekannt als „Weger Brothers“, vertreten.Zahlreiche aktive und ehemalige Skirennfahrer und Wegbegleiter sendetenVideo-Grußbotschaften, um zum großen Firmenjubiläum zu gratulieren.Erich Weitzmann, CEO von Reusch: „Ich bin unglaublich stolz auf 90 Jahre Firmengeschichte. Wir haben uns beständig an wechselnde Bedingungen angepasst, Schwierigkeiten überwunden, und sind uns dabei immer treu geblieben. Heute können wir sagen, das Unternehmen Reusch steht auf so sicheren Beinen wie nie zuvor. Es ist eine Ehre, dieses Unternehmen leiten zu dürfen.“Nicht viele Sportartikelhersteller können auf eine solch langjährige Unternehmensgeschichte zurückblicken. 90 Jahre Unternehmensgeschichte sind eine wahre Auszeichnung für Qualität, Innovationskraft und Exzellenz: All das zeichnet Reusch damals wie heute aus.STOL war on Tour und zeigt die besten Bilder